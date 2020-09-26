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ÇAYKUR üçüncü sürgünde 179 bin ton yaş çay aldı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, üçüncü sürgünde 179 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.
ÇAYKUR üçüncü sürgünde 179 bin ton yaş çay aldı

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan üçüncü sürgün alımlarının devam ettiği belirtildi. 

Üçüncü sürgünde bugüne kadar 179 bin ton yaş çay alındığı bildirilen açıklamada, kampanya genelinde ise 699 bin ton çay alımı yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan, ağustosta alınan 91 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere 297 milyon lira ödeneceği, ödemelerin 29 Eylül'den başlayarak 2 gün içinde tamamlanacağı bildirildi.

Temmuzda alınan organik yaş çay farkı olan 16 milyon liranın da 30 Eylül'de ödeneceği kaydedildi.

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