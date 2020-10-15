'Çaylak'lı operasyonda takside uyuşturucu ele geçirildi

MERSİN'de narkotik köpeği ‘Çaylak’ ile yapılan operasyonda, bir takside yapılanramada 8 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde 4 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, şüphelileri yakalamak ve uyuşturucu maddeleri ele geçirmek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 4 şüpheli, taksi ile uyuşturucu madde sevkiyatı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde arama köpeği 'Çaylak' ile takside yapılan aramada, 8 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı’na getirilerek sorgulanan 4 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.