Cayma bedelinin mağduru oldu

Pandemi nedeniyle aylardır hiç kullanmadığı internet aboneliğini kapatmak isteyen üniversite öğrencisi Osman Çelik’ten, erken cayma cezası olarak 1200 TL istendi.

Pandemi nedeniyle aylardır hiç kullanmadığı internet aboneliğini sonlandırmak isteyen üniversite öğrencisi Osman Çelik, cayma bedeli yüzünden mağdur edildi. Çelik, internet sağlayıcısı Vodafone tarafından kendisine erken cayma cezası fatura edilmeye çalışıldığını belirterek, “2 yılın sonunda yenilediğim; ancak uzaktan eğitim nedeniyle aylardır kullanamadığım interneti iptal ettirmek için benden 1200 TL abonelik cayma bedeli istediler” dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ CAYMA BEDELİNİ DUYUNCA ŞOK YAŞADI

Aksaray Üniversitesi’nde 3. sınıf öğrencisi olan Osman Çelik, 2020’nin Ağustos ayında taahhüdü dolan Vodafone evde internetini okulunun yüz yüze eğitime açılacağını düşünerek, ilgili müşteri hizmetlerinin aramasıyla sözleşmesini yeniledi. Ancak okulu uzaktan eğitime devam edince Ankara Pursaklar’daki ailesinin yanında yaşamaya devam etti. Çalışmadığı ve pandemi nedeniyle yaşanan maddi sıkıntılardan ötürü 100 TL fatura bedeli, öğrenci Çelik’e ağır gelmeye başladı. Bunun üzerine aylardır hiç kullanmadığı interneti kapatmak istedi. İptal ettirmek için yaptığı girişimlerin ardından internet sağlayıcısı Vodafone’un iptal birimindeki müşteri hizmet biriminden geçtiğimiz 16 Şubat’ta aranan Osman Çelik’e cayma bedelinin 1200 TL olduğu ifade edildi. Duruma tepki gösteren Osman Çelik, “Yazıktır, günahtır. Hiç kullanmadığım internetin aylardır faturasını ödüyorum. İptal ettirmek istediğimde benden cayma bedeli için istenen bu para reva mıdır?” diye sordu.

KULLANMADIĞI İNTERNETİN FATURASINI DA ÖDÜYOR

Öğrenci olduğu için çalışmadığını ve pandemi şartlarından dolayı bu parayı verme gücünün olmadığını ifade eden mağdur üniversite öğrencisi Osman Çelik, “Vodafone’un yetkililerine sesleniyorum: bizi mağdur etmeyin. Ben geçtiğimiz ağustos-temmuz ayı gibi 2 yılı dolan sözleşmemi yeniledim okullar açılacak ümidi ile. Ama salgından dolayı açılmadı ben de Ankara’da ailemin yanında yaşadığım için Aksaray’daki o interneti hiç kullanmadım. Zaten kullanmadığım internete her ay 100 TL fatura ödüyorum. Kullanmadığım bir şeyi iptal ettirmek istediğimde neden bize ceza kesmeye çalışıyorlar. Öte yandan ben Pursaklar’daki yetkili bayiye iptal için gittiğimde cayma cezası olarak 100 ila 200 TL arasında bir şey ödersin demişlerdi” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ŞİKÂYET ETTİ

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Sayın Cumhurbaşkanım, sizden ricam ediyorum. Araştırmalarım sonucu benim gibi binlerce mağdurun olduğunu öğrendim. Bu soruna da el atarak bunu da çözeceğinize inanıyorum. Burada büyük bir sıkıntı var. Çünkü Tüketici Kanunu 2014’ten itibaren, bir yıldan uzun süreli aboneliklerde tüketiciye herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin dilediği zaman sözleşmeyi feshetme hakkı tanıyor. Ama bizlerden oldukça yüklü bir para isteniyor. Cumhurbaşkanım sizin gibi öğrenci dostu birisi mutlaka bu işe el atacaktır, inanıyorum” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-