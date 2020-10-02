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Cebeci Millet Bahçesi’nin yapımına başlanıyor

Merakla beklenen Cebeci Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı. Başkent’i daha çok yeşille buluşturacak proje içerisinde 1400 kişilik cami, mini gölet, hobi bahçesi, millet kıraathanesi, meyve bahçeleri, bisiklet yoluyla yepyeni bir sosyal yaşam alanı inşa ed
Cebeci Millet Bahçesi’nin yapımına başlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından içerisinde cami, gölet, hobi bahçesi ve millet kıraathanesinin de yer alacağı 46 bin 114 m² alanda inşa edilecek Ankara Cebeci Millet Bahçesi’nin ihalesi 1 Ekim’de yapıldı. 

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BAŞKENT’İN MERKEZİNDE DEV SOSYAL YAŞAM ALANI
“Daha Çok Yeşil” anlayışı doğrultusunda önümüzdeki günlerde yapılmaya başlanacak Cebeci Millet Bahçesi, Ankara'daki kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracak. 
Bitki ve peyzajı ile Başkent’e yeni bir soluk getirecek millet bahçesi projesi, içerisinde barındıracağı yeşiliyle, göletiyle, camisiyle, millet kıraathanesiyle, meydanıyla, koşu, yürüyüş parkurlarıyla, bisiklet yoluyla, meyve bahçeleriyle, çocuk oyun alanlarıyla, spor alanlarıyla, su fıskiyeleriyle, terasıyla, dinlenme alanlarıyla yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

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BAŞKENT’İN BİSİKLET YOLU ARTACAK 
Millet Bahçesine 564 metre yürüyüş yolu, 568 metre uzunlukta bisiklet yolu yapılacak. 742 adet ağaç, 454 adet ise çalı dikilecek. 

ŞEHRİN PEK ÇOK NOKTASINA YÜRÜYÜŞ MESAFESİNDE
Çankaya’daki Erzurum Mahallesi’nde inşa edilecek Cebeci Millet Bahçesi, Kızılay merkeze 2 km, Ulus merkeze 2,5 km, Dikimevi merkeze 600 m mesafelerde olacak.   Ankara’ya kısa sürede kazandırılacak Cebeci Millet Bahçesi, tatihi Hamamönü’ne ise 300 m, Kurtuluş Parkı’na 500 m, 50. Yıl Parkı’na 700 m, Abidinpaşa Köşkü Parkı’na 800 m, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ne 400 m, Konservatuar Parkı’na 200 m, Mamak Belediyesi Kültür Merkezi’ne 300 m, A.Ü. Cebeci Kampüsüne 200 m, Cebeci Banliyö Durağı’na 10 m, Kurtuluş Banliyö Durağı’na 400 m, Ankaray Kurtuluş İstasyonu’na 400 m uzaklıkta bulunuyor. 

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1400 KİŞİLİK CAMİ YAPILACAK
Dev alanda yer altında olmak üzere 2 bodrum katta toplam 620 araçlık otopark yapısına yer verildi ve proje “Kültürel Omurga” altına yerleştirildi. Omurganın batı tarafında imar planından gelen 1400 kişilik cami yer almakta, omurga üzerinde Millet Kıraathanesi ve El Sanatları Atölye yapıları ve doğu ucunda ise İdari Binaya yer verildi.

PROJENİN TEMELİ ATILACAK
Ankara’ya yeni bir yeşil alanı kazandıracak projenin temeli önümüzdeki günlerde atılacak. Sosyal yaşam alanlarıyla donatılacak proje, işe başlanma tarihinin ardından 400 gün içerisinde teslim edilecek.   

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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