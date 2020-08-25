Cebeci Stadı'nda belirsizlik sürüyor

Uzun süredir kullanılamaz halde olan Cebeci Stadının ne zaman yıkılacağı merak konusu oldu. Her yıl yıkılacak iddiaları ile gündeme gelen stadyum atıl bir şekilde yıkılmayı bekliyor. Bölge sakinleri çalışmaların bir an önce başlamasını istiyor.

Çankaya Cebeci’de yer alan 1963 yılında temeli atılan, Ankara’nın en büyük stadyumu İnönü Stadı atıl bir halde yıkılmayı bekliyor. Uzun yıllar Başkent takımlarına ev sahipliği yapan stadyum zaman içerisinde birçok önemli organizasyona da ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Şimdilerde ise yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılması ile gündemde olan stadyumun ne zaman yıkılacağı merak konusu oluyor.

ATIL BİR ŞEKİLDE BEKLİYOR

Şehrin merkezinde harabeyi andıran bir şekilde yıkılmayı bekleyen stat son olarak Hacettepespor’a ev sahipliği yapıyordu. Atıl bir şekilde duran stadyumun yıkılmasını isteyen bölge sakinleri, havanın kararması ile birlikte bölgede uyuşturucu ve alkol kullanıldığını iddia ediyor. Şehrin merkezinde böyle bir alanın bulunmasının hoş olmadığını dile getiren bölge sakinleri, stadın bir önce yıkılmasını istiyor.

CEYLAN; “PROJESİ GEÇEN YIL BİTTİ”

Konu hakkında geçtiğimiz yıl açıklama yapan AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ise bölgeye millet bahçesi yapılacağının müjdesini vermiş, projelerin tamamlandığını söylemişti. Ceylan, “Ankara’da yeşil alanların artırılma potansiyeli var. Hipodrom’a ve Cebeci Stadına Millet bahçesi yapılıyor. Bu konuda katkımızın büyük olduğunu söyleyebilirim. Cebeci Stadı millet bahçesi yapılacak projesi bitti hemen başlayacak hale geldi onun müjdesini vermek istiyorum“ diyerek müjdelemişti.

TAŞDELEN; “YEŞİL ALAN OLACAK”

31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce stadyumun yerine yerleşim yerlerinin yapılacağı iddiaları üzerine açıklama yapan Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen ise “Cebeci Stadyumu’nun yıkılıp yerine binalar yapılmasındansa büyük bir yeşil alan olması için yetkililerle görüşmeler yaparak, sözünü aldık. Bunu sizlere müjdeliyorum” demişti.

BAKAN KURUM; “İHALE VE TASARIM AŞAMASINDA”

Geçtiğimiz günlerde Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise “Bugüne kadar TOKİ tarafından 11 Millet Bahçesinin yapımı bitirilmiş olup, 34 Millet Bahçesinin inşası devam etmekte, 16 Millet Bahçesi ihale sürecinde ve 96 Millet Bahçesi de tasarım aşamasındadır. Toplamda 156 Millet Bahçesi inşa ediyoruz. Ankara'ya 9 Millet Bahçesi planlanmıştır. AKM Millet Bahçesi, İmrahor Vadisi 1.Etap, Kahramankazan ve Kızılcahamam Millet Bahçeleri inşa edilmekte, Akyurt, Çubuk, Cebeci, Keçiören, Sincan ve Mamak Millet Bahçeleri de ihale ve tasarım aşamasındadır. Bu projelerle başkent ve ilçeleri büyük bir yeşil alana ve parklara kavuşmuş olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu açıklamalara rağmen belirsizlik sürüyor. Bölge halkı stadın ne zaman yıkılacağını merak ediyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA