Cebelitarık - Türkiye: 0-3

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5’inci maçında Cebelitarık’a konuk oldu. Tarihinde ilk kez Cebelitarık ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-0’lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 11’e çıkardı.

STAT: Victoria HAKEMLER: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya) CEBELİTARIK: Coeling, Sergeant, Wiseman, Chipolina, Britto (Dk. 34 Pons), Mouelhi, Torilla, Ronan, Valarino, De Barr (Dk. 73 Styche), Hernandez (Dk. 69 Coombes) TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 46 Hakan Çalhanoğlu), Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü (Dk. 81 Rıdvan Yılmaz), Mert Müldür, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Kenan Karaman), Orkun Kökçü, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 65 Merih Demiral), Yusuf Yazıcı, Enes Ünal (Dk. 46 Halil Dervişoğlu) GOLLER: Dk. 54 Halil Dervişoğlu Dk. 65 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 83 Kenan Karaman (Türkiye) SARI KARTLAR: Britto, Barr (Cebelitarık) - Orkun Kökçü (Türkiye) 2’nci dakikada Kaan Ayhan’ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 4’üncü dakikada topun başına geçen Enes Ünal, penaltı vuruşundan yararlanamadı. 12’nci dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde arka direkte Kaan Ayhan topu kafayla altıpasa çevirdi. Altıpasta Mert’in gelişine şutunda kaleci topu çıkardı. 20’nci dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında ceza sahası çizgisi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci topu çelmeyi başardı. 43’üncü dakikada orta sahada topla buluşan De Barr'ın, topla ilerleyip ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi. 46’ncı dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan De Barr’ın vuruşunda top sağ direğe çarparak oyun alanına döndü. 54’üncü dakikada A Milli Takım aradığı golü buldu. Ceza sahasının gerisinde topla buluşan Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı duvar pası sonucu ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dervişoğlu’nun kale sahasının sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 64’üncü dakikada ceza yayı içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı’nın şutunda top kalenin üzerinden auta çıktı. 65’inci dakikada A Milli Takım farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan Efecan Karaca’nın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun, uzaktan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. 78’inci dakikada Cebelitarık gole yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda altıpas önünde Chipolina’nın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan çıkarmayı başardı. 83’üncü dakikada A Milli Takım Kenan Karaman ile farkı 3’e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür’ün ortasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol edip döverek şutunu çeken Kenan Karaman, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3. 89'uncu dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun aşırtma vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü. 90+1'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun aşırtma pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutunu kaleci kornere çeldi. Karşılaşma A Milli Takım'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.