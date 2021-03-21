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Ced Deresi Mesire Alanı çalışmaları devam ediyor

Elmadağ Belediyesi tarafından mesire alanına dönüştürülen Ced Deresi’nde çalışmalar kapsamında büfe, tuvalet, güvenlik kulübesi ve mescidin temel atma işlemleri gerçekleştirildi. 
Ced Deresi Mesire Alanı çalışmaları devam ediyor

Adem Barış Aşkın yönetimindeki Elmadağ Belediyesi tarafından bu yılın başında yapımına başlanan Ced Deresi Mesire Alanı çalışmaları devam ediyor. İlçeye önemli bir yeşil alan daha kazandıracak olan projede geçtiğimiz günlerde mesire alanının içerisinde bulunacak olan büfe, mescit, güvenlik kulübesi ve tuvalet gibi yapıların temel atma işlemleri yapıldı.

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DOĞAYLA İÇ İÇE BİR ALAN 
Başkan Aşkın ilçeye değer katacak olan Ced Deresi Mesire Alanı için, “İçerisinde, büfe, güvenlik kulübesi, mescit ve tuvaletin yer aldığı Ced Deresi Mesire Alanı’nda kullanılacak olan yapıların temel betonu atılmıştır. Sizlere ailenizle birlikte huzurla doğa ile iç içe zaman geçirebileceğiniz, muhteşem bir mesire alanı için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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