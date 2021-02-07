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Çekerek Irmağı'nda rafting parkuru için çalışmalar başladı

Türkiye Rafting Federasyonu teknik ekip komitesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın destekleriyle Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Türkiye ve Avrupa şampiyonalarının yapılabileceği rafting parkuru ve su sporları projesiyle ilgili incelemede bulundu.
Çekerek Irmağı'nda rafting parkuru için çalışmalar başladı

Rafting Federasyonu Teknik Komite Başkanı Erdoğan Bucan, AA muhabirine, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır'ın daha önce federasyonu ziyaret ederek ilçede su sporları merkezi ile ilgili destek istediğini söyledi.

Bucan, daha önce de Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ile bölgede inceleme yaptıklarını anımsatarak, "Yapılan inceleme ve bilgileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay Bey'e sunduk. Fuat Oktay Bey de proje karşısında çok heyecanlandı. Bir an önce harekete geçmemizi istedi. Onun üzerine tekrar teknik ekibimizle birlikte Çekerek ilçemize geldik. Çizimler ve projemizi çıkartıyoruz. Son halini tekrar Fuat Oktay Bey'e sunduktan sonra en kısa sürede inşaat aşamasına geçeceğiz." dedi.

"Su sporlarıyla uğraşan herkes kamp yapabilecek"
Çekerek ilçesinin destinasyon alanı olarak önemli bir potansiyel barındırdığını vurgulayan Bucan, şunları kaydetti:

"Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında biz de su sporlarını harekete geçirebilirsek ciddi anlamda Çekerek ilçesine turizm hareketi kazandırabiliriz diye düşünüyoruz. Sadece turizm değil, Türkiye'nin hatta Avrupa'nın her yerinde su sporlarıyla uğraşan herkes gelip burada kamp yapabilecek. Türkiye ve Avrupa şampiyonaları düzenlenebileceği, Avrupa ülkelerinin kamp düzenleyebileceği, bizim hedefimize göre Avrupa'da ilk 3'e girecek bir tesisi gerçekleştirmenin hayalindeyiz. Biz bu hayalimizi gerçekleştirmek için buradayız. Sayın Fuat Oktay Bey ve Çekerek Belediye başkanımızın destekleriyle bu gerçekleşecektir."

Bucan, Çekerek Barajı'nın yer aldığı ırmak yatağının sürekli su taşıdığını belirterek, "Şu anda barajda su tutuluyor. Projemizi tamamlandıktan sonra Çekerek Barajı'ndan minimum saniyede 27 metreküp su alacağız. Burası gürül gürül akan, içinde su sporları parkurunun olduğu, konaklama alanı, spor tesisleri, yeşil alanı, mesire alanı, çadır kamp alanlarının bulunduğu mükemmel bir destinasyon olacak." ifadelerini kullandı.

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır da Çekerek Irmağı yatağında yapmayı planladıkları rafting parkuru ile ilgili ilk çalışmaların başladığını anlattı.

Çakır, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey'in himayelerinde ilçemizin turizmde marka olması için gerekli çalışmaları yapıyoruz ve buna raftingi de dahil etmek istiyoruz. Geçen hafta Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ve ekibinin ilçemizi ziyaret etmesiyle birlikte keşif gerçekleştirildi. Akabinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcımızın riyasetinde toplantı yapıldı." dedi.

Toplantı akabinde federasyon teknik ekibinin arazide ve ırmak yatağında parkur yapımıyla ilgili çalışmalara başladığını aktaran Çakır, "İnşallah bu yaz rafting parkurumuzu tamamlarız. İlçemizin turizm potansiyelini ve turizm gelirini artırmak için bunun bir şans olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ve Spor Bakanımızın verdiği destekle bu proje hayata geçecek. Hayata geçtiği takdirde ilçemizin turizm potansiyeli hareketlenecektir." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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