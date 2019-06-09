Çekiciyle belge sorun

Araç çekicisi İsmail Kurmuş yollarda kalanları uyardı. Kurmuş, “Aracınızı çeken kurtarıcıya mutlaka belgelerini sorun. Aksi takdirde olası bir kazada mağdur olursunuz” dedi.

Özellikle bayram tatillerinde bakımları yapılmadan uzun yola çıkan araçlar yollarda kalarak çekicilere yoğun bir mesai yaptırıyor. Ayrıca sıcak havalarda motorun ısınmasıyla da pek çok bozulmaya yüz tutmuş parça anında arıza veriyor. Gazetemize konuşan araç çekicisi İsmail Kurmuş bu bayram da yoğun bir mesai harcadıklarını ancak müşterinin bilinçsiz olduğunu belirtti. Kurmuş, küçük fiyat farkları için bu işi kaçak yapanlara gitmenin olası bir kazada büyük maliyetler doğuracağını söyledi.

KAÇAKLAR BİZDEN DAHA UCUZA YAPIYOR AMA GÜVEN YOK

Piyasada bu işi kaçak yaparak fiyatı düşürdüklerini söyleyen Kurmuş, “Benim aracımda bütün belgeler tam. Yük taşıma kaskosu da dahil. Çünkü herhangi bir kaza olduğunda o aracın düşme ihtimali var. Eğer kaçak bir çekici ile anlaşır ve aracınız düşerse mağdur olursunuz. Çünkü karşınızda bir belgeli muhatap yok. Ancak bizim gibi resmi olarak çalışanlarda kaskolar sizin aracınızın masrafını ödüyor. Ne ben ne de müşteri mağdur oluyor. 50 lira için kaçak çekicileri tercih etmeyin. Bu yüzden diyoruz ki mutlaka aracınız çekilirken çekiciye belge sorun. Kontrol edin” diye konuştu.

BAKIMSIZ ARAÇLAR UZUN YOLLARDA KALDI

Kurmuş, yolda genellikle bakımları yapılmamış ya da eski model dizel araçların kaldığını belirterek, “Çekiciler genellikle kışın iş yapar diye bir algı var. Aslında tam tersi. Yaz aylarında ısınan motor ve parçalar anında arızayı ortaya çıkartır. Bu bayramda en çok yoldan aldığımız araçlar zamanında düzgün şekilde bakımı yapılmamış yatan ya da şehir içinde önemsenmeden kısa mesafede kullanılan araçların yaptığı araçlar oldu. Parçalar uzun çalışmaya uygun değil. Bir de iyi ustalara yaptırılmamış eski model dizel araçlar en çok yollarda kalan araç oldu. Onun dışında kaza durumlarında araçlar çekildi” diye devam etti.

KAZALI ARAÇLAR ÜZERİNDEN HIRSIZLIK YAPANLAR VAR

Kurmuş, “Araç kaza yapmış. Kaçak çekici geliyor. Aracın sahibi başka şekilde ulaşımını sağlıyor arada birileri gidiyor aracın önemli zarar görmemiş parçalarını söküyor çalıyor. Araç çekme işinde çok sıkıntılı yanlış işler dönüyor fakat kimse bakmıyor, ilgilenmiyor. Bizim bir derneğimiz yok. Örnek veriyorum ben kamyoncular derneğine üyeyim fakat ben çekiciyim kamyoncu değilim. Bir dernekleşme gibi ya da devletin bu işi yapanlardan peşinat istemesi gibi çözüm yoluna ihtiyacımız var.”

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

Gazeilksayfa.com