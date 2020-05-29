  • BIST 105.520
  • Altın 380,668
  • Dolar 6,8210
  • Euro 7,5810
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 19 °C
»

Çekirge istilasına ilginç çözüm

Son dönemlerin en büyük çekirge istilasını yaşayan Hindistan’da, yetkililer çareyi halka çağrı yapmakta buldu: "Çok fazla gürültü yapın, böylece çekirgeler yerleşmek yerine uçmaya devam ederler ve şehri geçip gider."
Çekirge istilasına ilginç çözüm

Hindistan koronavirüs salgınının yanı sıra bir de son dönemlerin en büyük çekirge istilasını yaşıyor. Özellikle ülkenin kuzeyini etkileyen istilayla mücadele çaresiz kalan yetkililer, rüzgârın yön değiştirmesinden medet umarken Delhi’de bir yetkili halka ilginç bir öneride bulundu.

Çekirge Uyarı Organizasyonu Başkan Yardımcısı Dr. K L Gurjar, “Çok fazla gürültü yapın, böylece çekirgeler yerleşmek yerine uçmaya devam ederler ve şehri geçip giderler. Panik de yapmayın” dedi.

Bazı kentlerde halkın araba kornoları ve polis sirenleri kullanarak çekirgeleri ürkütmeye çalıştığı da belirtildi. Bazı çiftçilerin sürekli yüksek sesli müzik çaldığı da kaydedildi.

Uçuşan milyonlarca çekirge nedeniyle pek çok kentte gökyüzü kararıp görüş mesafesi düşerken, çekirgelerin tarım alanlarını istilası etmesi nedeniyle ülke genelinde 50 bin hektarlık alandaki mahsulün zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Rajasthan istiladan en çok etkilenen eyalet olurken; Madhya Pradesh, Gujarat ve Pencap da zarardan nasibini aldı.

Hindistan’ın komşusu Pakistan da geçtiğimiz ay çekirge istilası nedeniyle ülke genelinde ulusal acil durum ilan etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Berberler 'riskli' gösterilmelerinden şikayetçi28 Mayıs 2020 Perşembe 13:44
  • Erbaş: Belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda cuma namazı kılacağız28 Mayıs 2020 Perşembe 13:42
  • Tuz Gölü pembe renge büründü 28 Mayıs 2020 Perşembe 13:18
  • İstanbul'da cuma namazı kılınacak cami, mescit ve açık alanlar belirlendi28 Mayıs 2020 Perşembe 12:57
  • Şili'de 111 yaşında bir kadın koronavirüsü yendi28 Mayıs 2020 Perşembe 12:52
  • Erzurum Şehir Hastanesi çevre düzenlemeleri sürüyor28 Mayıs 2020 Perşembe 12:38
  • Adana'da sıcak hava narenciyeyi olumsuz etkiledi28 Mayıs 2020 Perşembe 12:37
  • Tiroid hormonlarının üretimi için iyot şart28 Mayıs 2020 Perşembe 12:10
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı28 Mayıs 2020 Perşembe 12:00
  • Din görevlileri heyecanla cemaati bekliyor28 Mayıs 2020 Perşembe 11:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti