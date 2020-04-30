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Çekirgeler İran'ı kuşattı, 6 eyaleti daha istila ettiler

İran'da Güney Horasan'ın ardından 6 eyalette daha çekirge istilası yaşandı. Söz konusu çekirge sürüsünün ülkenin güney eyaletlerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt ve Katar'dan geldiğini belirtildi.
Çekirgeler İran'ı kuşattı, 6 eyaleti daha istila ettiler

İran'da Güney Horasan'ın ardından 6 eyalette daha çekirge istilası görüldüğü belirtildi.

Asriran haber sitesine göre, İran Bitki Koruma Kurumu Sözcüsü Seyyid Rıza Mir, Güney Horasan eyaletinin ardından ülkenin güneyindeki 6 eyalette daha çekirge sürüsüyle mücadele ettiklerini söyledi.

"EYALETLERDE İLAÇLAMALAR YAPILDI"

Mir, "Bu hafta ilk çekirge sürüsüyle mücadele 150 hektarlık alanın ilaçlandığı Güney Horasan'da başlamıştı. Sistan-Beluçistan, Hürmüzgan, Buşehr, Fars, Huzistan ve Kirman eyaletlerinde de toplam 133 bin 210 hektarlık alanda ilaçlama yapıldı" dedi.

"MÜCADELE İÇİN HAZIRDIK"

Söz konusu çekirge sürüsünün ülkenin güney eyaletlerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt ve Katar'dan geldiğini belirten Mir, "İran, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) uyarılarını dikkate alarak bir milyon hektarlık alanda çekirge istilasıyla mücadele etmek için hazırlığını yapmıştır." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Horasan Bitki Koruma Müdürü Mehdi Yusufi, 26 Nisan Pazar günü yaptığı açıklamada, Güney Horasan eyaletine bağlı Nehbendan ilçesindeki 350 hektarlık alanın Pakistan'dan gelen sarı renkli çöl çekirgelerinin istilasına uğradığını bildirmişti.

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