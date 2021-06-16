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Çelebi Kepirli’de icradan satılık köy evi

Kırıkkale ilçesi Çelebi’nin Kepirli köyünde bulunan 90 metre kare bir köy evi icra yoluyla satışı çıkarıldı. İcra yoluyla satılacak olan köy evinin muhammen bedeli 75 bin 850 TL.
Çelebi Kepirli’de icradan satılık köy evi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kırıkkale ilçesi Çelebi’nin Kepirli köyünde bulunan 90 metre kare bir köy evi icra yoluyla satışı çıkarıldı. 

Satış işlemi Keskin Sulh Hukuk Mahkemesi’nce yapılıyor. 

İcradan satılık köy evinin muhammen bedeli 75 bin 850 TL.

Birinci Satış Günü: 12.08.2021 10:00

İkinci Satış Günü: 07.09.2021 10:00

İlanın detayları için TIKLAYIN

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