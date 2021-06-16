Çelebi Kepirli’de icradan satılık köy evi

Kırıkkale ilçesi Çelebi’nin Kepirli köyünde bulunan 90 metre kare bir köy evi icra yoluyla satışı çıkarıldı. İcra yoluyla satılacak olan köy evinin muhammen bedeli 75 bin 850 TL.