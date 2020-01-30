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Çelik: Faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu

AK Parti Sözcüsü Çelik, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek"AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu" dedi.
Çelik: Faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,  Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek"AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu"  dedi."AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "AP, demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir." diye konuştu.

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