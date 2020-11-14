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Çelik kasayı açamayan hırsızlık şüphelisi, soğuk su içti

ADANA'da, 16 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilerek, yakalanan 9 şüpheliden 6'sı, tutuklandı. Şüphelilerden Mustafa Y.'nin, hırsızlık için girdiği adreste çelik kasayı açamayınca buzdolabını açıp, soğuk su içtiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı
Çelik kasayı açamayan hırsızlık şüphelisi, soğuk su içti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 16 hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Hırsızlık olaylarının yaşandığı ev ve iş yerlerinin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 9 ev, 1 otomobil ve 6 iş yerinden 1 motosiklet, 6 bisiklet ile televizyon, kablo ve 10 bin TL çalan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Adresler de belirlenirken, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalandı.

KASAYI AÇAMADI, SOĞUK SU İÇTİ

Hırsızlık şüphelilerinden Mustafa Y.'nin, iş yerine girerek, çelik kasayı açmaya çalıştığı, açamayınca da buzdolabından su çıkarıp, içtiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Diğer şüpheli Bayram K.'nin ise farklı adreslerden bisiklet çalma anları kameraya yansıdı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden, aralarında Bayram K. ile Mustafa Y.'nin de bulunduğu 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheliye de ev hapsi cezası verildi.

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