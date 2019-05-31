  • BIST 90.359
  • Altın 244,361
  • Dolar 5,8343
  • Euro 6,5016
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 28 °C
»

'Çeltik bebek gibi bakım istiyor'

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun karşılandığı Çankırı'da çiftçiler tohum ekimine başladı. "Bebek gibi bakım isteyen" çeltik için çiftçiler, tarlada yaklaşık 12 saat ter döküyor.
'Çeltik bebek gibi bakım istiyor'

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun karşılandığı Çankırı'da çiftçiler, ramazan ayında su dolu çeltik tarlalarında ter döküyor.

Kızılırmak ilçesinde yaklaşık 25 bin dönümlük çeltik tarlalarında çiftçilerin yoğun mesaisi devam ediyor. Kızılırmak Nehri'nden tarlalarına su ver

Göl, ramazan ayında da yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Çalışmalar zor oluyor ama Allah susuzluğun sabrını veriyor. Ramazan ayında normal günden daha rahat oluyorum. Normalde tarlayı her tur attığımda suya ihtiyaç duyardım ama şu anda fazla susuzluk hissetmiyorum. İkindiden sonra iftara yakın biraz susuzluk hissi oluyor." diye konuştu.

Çiftçilerden Şevki Kaşıkçı da yaklaşık 200 dönümlük araziye çeltik ektiğini dile getirdi.

Ramazan olsa da çalışmak zorunda olduklarını ifade eden Kaşıkçı, "Günde yaklaşık 12 saat çalışıyoruz. Hem oruçlu olup hem de işlerle uğraşmak biraz gayret istiyor. Özelikle su içinde çalışıyoruz. Oruçlu olduğumuz için suya ihtiyaç duyuyoruz." şeklinde konuştu.

"Bir çocuk gibi çeltiği yetiştiriyoruz"

Küçüklüğünden beri çiftçilik ve hayvancılık yaptığını belirten Tekin Çelik de çeltik işçiliğinin hem zor hem de maliyetinin yüksek olduğuna işaret etti.

en çiftçiler tohum ekimine başladı.

Günde yaklaşık 12 saat çeltik tarlalarında suyun içinde çalışan çiftçiler, sıcak havada ramazan ayında zorlu mesailerini sürdürüyor.

Kızılırmak ilçesinde çiftçilik yapan Fikret Göl, çeltik ekilmeden önce tarlanın hazırlandığını, daha sonra bu mevsimde tohum ekimi yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 130 dönümlük arazide çeltik yetiştirdiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Şu an ekim aşamasındayız. Allah'a şükür çalışmalarımız iyi gidiyor. Zor olsa da mecbur bu işi yapıyoruz. Ramazan ayında olmamıza rağmen çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu ayın sonunda ekim süreci bitecek. Çeltiği eylüle kadar bir çocuk gibi yetiştiriyoruz. Her gün gelip bakımını yapacaksın, ilacını atacaksın, gübre atacaksın. Havalar ne kadar sıcak da olsa ramazanda da işlerimizi yürütmek zorundayız."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abdülaziz Kıranşal Hoca: Biz mücahittik nasıl müteahhit olduk?30 Mayıs 2019 Perşembe 12:35
  • Beyaz Akdeniz foku Bodrum'u mesken tuttu30 Mayıs 2019 Perşembe 10:07
  • ‘Kahraman Kenan’a madalya30 Mayıs 2019 Perşembe 06:36
  • Tayland'da iki yeni dinozor türü keşfedildi30 Mayıs 2019 Perşembe 03:06
  • 158 yıllık hat tablosu 55 bin liraya satıldı30 Mayıs 2019 Perşembe 02:40
  • Türk-İslam Medeniyetinin Öncüleri (IX) Erzurumlu İbrahim Hakkı (k.s.)30 Mayıs 2019 Perşembe 00:06
  • Mansur Yavaş ve reklam tartışması30 Mayıs 2019 Perşembe 00:05
  • Dokumacı kuşları 'mühendis' gibi yuva yapıyor29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:30
  • Klavye şampiyonu yeni dünya rekorunun peşinde29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:00
  • Otizmli yüzücü 3 yıla 28 madalya sığdırdı29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti