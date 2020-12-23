  • BIST 1.415
  • Altın 458,541
  • Dolar 7,6329
  • Euro 9,3000
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 1 °C
»

Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü

Çeltik ve pirinçte uygulanan gümrük vergisi oranları, 30 Nisan 2021'e kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15'e indirildi.
Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü

Çeltik ve pirinçte uygulanan gümrük vergisi oranlarına ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlanmasını teminen bazı ürünlerin gümrük vergilerinde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Ticaret Bakanlığınca, çeltik ve pirinçte halihazırda yüzde 34 ve yüzde 45 olan gümrük vergileri 30 Nisan 2021 tarihine kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15 olarak uygulanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolarda yatay seyir sürüyor23 Aralık 2020 Çarşamba 09:55
  • Küresel piyasalar karışık seyrediyor23 Aralık 2020 Çarşamba 09:15
  • Türkiye-Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'na dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi23 Aralık 2020 Çarşamba 09:15
  • Bakan Pekcan'dan İngiltere açıklaması22 Aralık 2020 Salı 15:53
  • TÜİK asgari ücret önerisini sundu22 Aralık 2020 Salı 13:59
  • Doğu Karadeniz'den 5,6 milyon dolarlık dezenfektan ihraç edildi22 Aralık 2020 Salı 11:34
  • Ekonomistler yılın son PPK toplantısında faiz artışı bekliyor22 Aralık 2020 Salı 11:34
  • İstanbul havalimanlarından 11 ayda 37,5 milyon yolcu uçtu22 Aralık 2020 Salı 11:33
  • EPDK 2021 için lisans bedellerini belirledi22 Aralık 2020 Salı 10:53
  • Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı22 Aralık 2020 Salı 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti