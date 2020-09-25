Son zamanlarda Doğu Akdeniz’deki yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte sözlerine büyük değere verilen ve çoğu medya kuruluşunun takip ettiği bir isim var. Ve bu isim ise mavi vatanın isim babası Cem Gürdeniz. Peki, Cem Gürdeniz kimdir?

Cem Gürdeniz, eski Türk Deniz Tümamiral, yazar, Mavi Vatan doktirinin mucididir.

Mavi Vatanın isim babası Cem Gürdeniz kimdir?

24 Mart 1958 tarihinde İstanbul’da doğan Cem Gürdeniz, 1969 yılında Sarıyer Pertevniyal İlkokulu’nu bitirdi, ortaokula ise yatılı olarak Haydarpaşa Lisesi’ne gitti. Ardından, Gürdeniz, 1972 yılında Deniz Lisesi’ne kabul edildi. 1979 yılında Deniz Harp Okulu Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirerek Deniz Teğmen rütbesiyle güverte subayı olarak görev aldı.

Cem Gürdeniz 1983-1985 yılları arasında ABD Naval Postgraduate School’da “İnsan Gücü, Personel ve Eğitim” alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 1987 yılına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptı.

1987-1989 yılları arasında Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamladı. Ardından Deniz Kurmay Yüzbaşı olarak TCG Gayret Harekât Subayı oldu. Cem Gürdeniz bu görevini sürdürürken 1991 yılında NATO SHAPE Karargâhı’nda dış göreve seçildi, dış görevi esnasında ise Brüksel ULB (Université Libre Bruxelles)’de Uluslararası Politika dalında yüksek lisans yaptı.

1994-1995 yılları arasında TCG Yücetepe İkinci Komutanlığı görevindeyken, TCG Gaziantep firkateynini ABD’den transfer etmek üzere Norfolk, ABD’de görevlendirildi, yaşanan uluslararası sıkıntılardan kaynaklanan transferdeki gecikmeler nedeniyle, 1996 yılında Türkiye’ye geri döndü ve Donanma Komutanlığı Harekât Başkanlığı’nda görev yaptı.

Cem Gürdeniz, 1997 yılında ABD Charleston’da bulunan TCG Gaziantep’i İkinci Komutan olarak Türkiye’ye transfer etti, bu geminin 1998 yılında ise komutanı oldu. 1999 Ağustos ayına kadar devam eden gemi komutanlığından sonra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özel Sekreterliği’ne atandı ve 2001 yılına kadar bu görevi sürdürdü.

Ağustos 2002’ye kadar Cem Gürdeniz, Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı Antlaşmalar Şube Müdürlüğü’ü, Ağustos 2003’e kadar Harp Filosu III. Muhrip Filotillası Komodorluğu görevlerini yaptı.

2003-2004 arasında Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı Strateji Daire Başkanlığı görevi sırasında 30 Ağustos 2004 tarihinde Tuğamiralliğe terfi etti. 2005-2007 yılları arasındaki Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı görevi sonunda Çıkarma Gemileri Komutanlığı görevinin sonunda, 2008 yılında Tümamiralliğe terfi ederek Mayın Filosu Komutanlığı’na getirildi. 2009-2011 yılları arasında ise tekrar Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı görevini sürdürdü.

11 Şubat 2011 tarihine gelindiğinde Cem Gürdeniz, FETÖ Kumpas davası olan Balyoz Davası’nda sahte delillerle tutuklanarak, 18 yıl hüküm giydi. Anayasa Mahkemesi’nin 19 Haziran 2014 tarihindeki yeniden yargılama kararıyla 9 Haziran 2015 tarihinde beraat etti.

Mavi Vatan

Mavi Vatan kelimesi , Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz tarafından ortaya atılmıştır. 14 Haziran 2006 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda düzenlenen Karadeniz ve Deniz Güvenliği konulu sempozyumda ilk kez Tümamiral Cem Gürdeniz tarafından ilk kez kullanılmıştır.

Cem Gürdeniz'in emekliliği sonrasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı tarafından geliştirilmiş ve daha spesifik hale dönüştürülmüştür.