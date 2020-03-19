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Cem Özdemir kim? Ne iş yapıyor?

Dünyaya hızla yayılan ve bir çok ölüme neden olan koronavirüs (KOVİD-19) testi pozitif çıkan Cem Özdemir kim?
Cem Özdemir kim? Ne iş yapıyor?

Babası Çerkes kökenli olan Özdemir Türkiye'den göç eden Tokatlı bir ailenin oğlu olarak Almanya'nın güneyindeki Baden-Württemberg eyaletinde, Bad Urach kentinde dünyaya geldi. Lisenin ardından sosyal pedagoji eğitimi aldı. 1987'den itibaren eğitimci ve serbest gazeteci olarak meslek hayatına atıldı.

Cem Özdemir kim? Cem özdemir ne iş yapıyor? Cem Özdemir nerede yaşıyor?

Cem Özdemir siyasi yaşamı…

Cem Özdemir 1981'de Yeşiller Partisi'ne üye oldu. 1989-1994 yılları arasında partinin Baden-Württemberg eyalet yönetiminde görev yaptı. 1992'de Cem Özdemir göçmen hakları için kurulan Immi-Grün - Bündnis der neuen InländerInnen (Göçmen Yeşili - Yeni Vatandaşlar İttifakı) grubunun kurucuları arasında yer aldı. 2 Haziran 2008 tarihinde Yeşiller Partisi eş başkanlığına adaylığını açıkladı.

Cem Özdemir 1994-2002 yılları arasında Yeşiller Partisi'ni Alman Federal Meclisi'nde temsil etti. 1998'den itibaren Yeşiller Meclis Grubunun iç politika sözcüsü oldu. 2002 yılında Cem Özdemir  Frankfurtlu halkla ilişkiler danışmanı Moritz Hunzinger ile girdiği kredi ilişkisi ve milletvekilleri ve bakanlara verilen iş için bedava uçuş hakkından özel uçuşlar için yararlandığı ortaya çıkınca milletvekilliğinden ayrılma kararı aldı. 22 Eylül 2002 tarihinde yapılan genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilen Birlik 90/Yeşiller partisi üyesi Cem Özdemir, milletvekilliğini kabul etmediğini Baden-Württemberg Eyaleti Seçim Komisyonu'na resmen bildirdiğini açıkladı.

Cem Özdemir kim? Cem özdemir ne iş yapıyor? Cem Özdemir nerede yaşıyor?

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Cem Özdemir, ALS hastalığına dikkat çekmeyi amaçlayan Ice Bucket Challenge kampanyasına destek vermek adına evinin balkonunda bir video çekmiştir. Daha sonra ise videoda görüntülere takılan “Hint keneviri” bitkisi gerekçe gösterilerek uyuşturucu yasasına muhalefetten hakkında soruşturma açılmış ve dokunulmazlığı kaldırılmıştır. İlerleyen dönemlerde Berlin Başsavcılığı, Cem Özdemir hakkındaki soruşturmayı Hint kenevirinin az miktarda olması nedeniyle durmuştur.

2004 yılında Avrupa Parlamentosu'na seçilen Cem Özdemir, AP'de Yeşiller Grubu / Hür Avrupa İttifakı üyesidir. Ve halen parlamentonun Dış İlişkiler Komisyonu üyeliğini yürütmektedir.

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