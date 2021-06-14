Cem Yılmaz koronavirüs aşısı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçıların aşı olabileceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Cem Yılmaz da koronavirüs aşısını oldu.

"SAĞLIK PERSONELİNE CAN FEDA"

Cem Yılmaz, aşı olduktan sonra sosyal medya hesabından bir fotoğrafla birlikte "Aşımızı olduk. Herkes olsun. Benim toplu aşı oldu biraz ama olsun. Sağlık personeline can feda" mesajını paylaştı.