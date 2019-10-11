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Cem Yılmaz, Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacak

Komedyen Cem Yılmaz, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki gösterisinin bilet gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı.
Cem Yılmaz, Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacak

Türk askeri, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristleri silmek için bölgeye Barış Pınarı Harekatı başlattı.

Asker, Suriye topraklarında mücadele verirken; sanatçılar da farklı yollardan desteklerini yolluyor.

Daha önce sesiz kaldığı için tepki gösterilen Cem Yılmaz, Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacağını açıkladı.

BOSTANCI'DAKİ GÖSTERİNİN GELİRİ MEHMETÇİĞE

Twitter'dan açıklama yapan Yılmaz; "29 Ekim 2019 da Bostancı Gösteri Merkezinde yapılacak gösterimizin tüm gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladığımı tüm sevenlerime duyuruyorum. Birlik ve beraberlikten nasibini almamış sosyal medya ruhunu,memleketime daha faydalı işlerde görmek dileğiyle." dedi.

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