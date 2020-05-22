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Cemal Kaşıkçı'nın oğulları: Katilleri affettik

İstanbul'daki S.Arabistan Konsolosluğu binasında 2018'in ekim ayında şaibeli bir şekilde öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla babasının katillerini affettiklerini ifade etti.
Cemal Kaşıkçı'nın oğulları: Katilleri affettik

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla babasının katillerini affettiklerini duyurdu.

Kaşıkçı'nın ailesinin Suudi Arabistan’da yaşıyor olması, bu açıklamayı baskı altında mı yaptıkları sorusunu beraberinde getirdi.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Cemal Kaşıkçı, 2018 yılında İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu binasında korkunç bir cinayete kurban gitmmişti.

Muhalif yazıları nedeniyle hedef tahtasına oturtulan Kaşıkçı'nın cansız bedeni dahi bulunamamıştı. Suudi Arabistan'da açılan davada cinayete karışan 5 kişi idam, 3 kişi ise 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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