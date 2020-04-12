Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı katlettikleri iddiasıyla 20 Suudi sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesiyle ilgili 2'si azmettirici toplam 20 sanık hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"15 KİŞİLİK EKİP OLUŞTURDU"

117 sayfalık iddianamede, sanık Mansour Othman M. Abu Hussain'in Suudi Arabistan'da istihbaratçı olarak görev yaptığı, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın ofisinde görevlendirildiği ve sanık Ahmet Bin Muhammed El Asırı tarafından maktul Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a getirilmesi, karşı koyması halinde öldürülmesi yönünde talimat alması üzerine Suudi Arabistan'da kendisi ile birlikte 15 kişilik ekip oluşturduğu anlatıldı. Sanık Hussain'in maktulü öldürmek üzere ekibi kurup görevlendirmeleri yaptığı, diğer sanıklarla aynı eylem, fikir birliği ve suç işleme kararı ile birlikte hareket ederek olayın tüm ayrıntılarıyla ilgili plan ve iş bölümü yaptığı kaydedildi. Adli Tıp Uzmanı olan sanık Salah Mohammed A. Tubaıgy'i de gruba dahil eden sanık Hussain'in maktul ile görüşme yeri olarak İstanbul Başkonsolosu'nun çalışma odasını belirlediği, olay öncesi, olay anı ve sonrası için her türlü ihtimali değerlendirerek planlama yaptığı ifade edildi.

BİR GÜN ÖNCESİNDE DE KONSOLOSLUĞA GİTTİLER

Sanık Hussain ve bazı sanıkların bir gün öncesinde başkonsolosluğa gittikleri anlatılan iddianamede, olay günü olan 2 Ekim 2018 günü ise sanıklar Naif Hassan S.Alarıfı, Meshal Saad M. Albostanı, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawı ve Khalid Aedh G.Alotaıbı'nın 2 Ekim 2018'de saat 10.01'de otelden çıkarak konsolosluk konutuna girdikleri belirtildi. Sanık Hussain'in de saat 12.05'te otelden ayrılarak yaya olarak saat 12.50'de konsolosluk konutuna girdiği ifade edildi. Maktul Cemal Kaşıkçı'nın saat 13.08'de konsolosluk binasına girmesinden sonra diğer sanıklar Maher Abdulaziz M. Mutreb, Thaar Ghaleb T. Alharbı, Badr Lafi M. Alotaıbı, Waleed Abdullah M. Alshehri, Faad Shabib A. Albalawı, Turki Musharraf M. Alshehrı, Salah Mohammed A. Tubaıgy, Saif Saad Alqahtani ve Mustafa Mohammed M. Almadani ve Mohammed Saad H. Alzahrani tarafından boğularak öldürüldüğü anlatıldı. İddianamede, olay sonrasında sanıklar Manour Othman M. Abu Hussain'in diğer sanıklar Naif Hassan S. Alarıfı ve Meshal Saad M. Albostanı ile birlikte saat 19.37 sıralarında konuttan çıkarak önce otele, oradan da diğer sanık Mohammed Saad H. Alzahrani ile birlikte havalanına gittikleri belirtildi. İddianamede, konutta kalan sanıklar Alhawsawı, Alotaıbı ve Tubaıgy'nin ise saat 19.46 sıralarında konuttan çıkarak havalanına gittikleri, sanıkların aynı gün saat 22.00'de "Sky Prime Aviation" adlı şirkete ait özel jet ile Türkiye'den ayrıldıkları ifade edildi.

TÜM SANIKLARIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İddianame, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer sanıklara gerekli talimatları veren sanıklardan Ahmet bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtanı hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İddianamede, en başından itibaren maktulü Suudi Arabistan'a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararı ile hareket eden, eylemin tüm ayrıntıları ile ilgili planlama ve iş bölümü yapan, bu planı gerçekleştirmek için eylemin icrası esnasında birbirlerini takviye edip tamamlayan, suçun işlenmesine yönelik etkin ve işlevsel bir şekilde katkıda bulunmak suretiyle suça doğrudan katılan, sonuç olarak ortak hakimiyet alanına aldıkları maktul Cemal Kaşıkçı'yı boğarak öldüren sanıklardan Mansour Othman M. Abu Hussaın, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Salah Mohammed A. Tubaigy, Mustafa Mohammed M. Almadani, Saif Saad Q. Alqahtani, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafı M. Alotaibi, Turki Musharraf M. Alshehri, Fahad Shabib A. Albalawi, Waleed Abdullah M. Alshehri, Mohammed Saad H. Alzahrani, Naif Hassan S. Alarifi, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawi, Khalid Aedh G. Alotaibi, Meshal Saad M. Albostani, Muflih Shaya M. Almuslih, Ahmed Abdullah A. Almuzaini ve Saad Muid Alqarni hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.