  • BIST 1.398,000
  • Altın 506,55
  • Dolar 8,9300
  • Euro 10,3300
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

Cemre Parkı yenilendi

Altındağ Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda Güneşevler Mahallesinde bulunan Cemre Parkı'nı baştan aşağı yeniledi.
Cemre Parkı yenilendi

Güneşevler Mahallesi'nde bulunan Cemre Parkı yepyeni bir görünüme kavuştu. Parktaki spor aletleri, koşu yolları ve çocuk oyun alanları yenilendi. Kamelyalar ve banklar ise bakım ve onarımdan geçirilerek, her yaştan mahalle sakininin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir park haline getirildi.

YEMYEŞİL ALTINDAĞ

Altındağ'ın her geçen gün daha fazla yeşil alana kavuştuğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağlı hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte sosyalleşebileceği alanlar oluşturmaya büyük önem veriyoruz. Tüm mahallelerimizde belirlediğimiz alanlara, içerisinde spor alanları, kamelyaları ve bankları bulunan, yemyeşil parklar yapıyoruz. Var olan parklarımızı ise tüm mahalle sakinlerini sevgiyle kucaklayacak hale getiriyoruz. Çocuklarımız için oyun alanlarının da olduğu parklar, spor alanlarıyla da hemşehrilerimizi sağlıklı bir yaşama teşvik ediyor. Yepyeni görünümüyle Cemre Parkımız herkese, tüm Altındağlı kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi. 

HAYDİ ÇOCUKLAR PARKA 

Başkan Balcı “Özellikle de çocuklarımızın parklarda geçirdiği verimli saatler bizi çok mutlu ediyor. Parkların Altındağlı çocukların neşesiyle dolması en büyük temennimiz... Çünkü biz en çok onların geleceği ve mutluluğu için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çubuk Susuz Kalmayacak11 Ekim 2021 Pazartesi 00:03
  • Cemre Parkı yenilendi11 Ekim 2021 Pazartesi 00:02
  • Mete Gazoz Okçuluk Merkezi Açılıyor11 Ekim 2021 Pazartesi 00:01
  • Atık yağlar dönüştürülüyor09 Ekim 2021 Cumartesi 13:40
  • Hedef maksimum düzeyde istifade09 Ekim 2021 Cumartesi 11:25
  • Pursaklar Saray Merkez Cami'nin Çehresi Değişiyor 09 Ekim 2021 Cumartesi 00:17
  • Çankırı Zabıtasından Kömür Denetimi09 Ekim 2021 Cumartesi 00:15
  • Mamak'ta Oryantiring Heyecanı Yaşandı 09 Ekim 2021 Cumartesi 00:14
  • Spor Kompleksi Temeli Atıldı09 Ekim 2021 Cumartesi 00:13
  • Camilerde temizlik sürüyor09 Ekim 2021 Cumartesi 00:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti