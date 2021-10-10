Cemre Parkı yenilendi

Altındağ Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda Güneşevler Mahallesinde bulunan Cemre Parkı'nı baştan aşağı yeniledi.

Güneşevler Mahallesi'nde bulunan Cemre Parkı yepyeni bir görünüme kavuştu. Parktaki spor aletleri, koşu yolları ve çocuk oyun alanları yenilendi. Kamelyalar ve banklar ise bakım ve onarımdan geçirilerek, her yaştan mahalle sakininin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir park haline getirildi.

YEMYEŞİL ALTINDAĞ

Altındağ'ın her geçen gün daha fazla yeşil alana kavuştuğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağlı hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte sosyalleşebileceği alanlar oluşturmaya büyük önem veriyoruz. Tüm mahallelerimizde belirlediğimiz alanlara, içerisinde spor alanları, kamelyaları ve bankları bulunan, yemyeşil parklar yapıyoruz. Var olan parklarımızı ise tüm mahalle sakinlerini sevgiyle kucaklayacak hale getiriyoruz. Çocuklarımız için oyun alanlarının da olduğu parklar, spor alanlarıyla da hemşehrilerimizi sağlıklı bir yaşama teşvik ediyor. Yepyeni görünümüyle Cemre Parkımız herkese, tüm Altındağlı kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi.

HAYDİ ÇOCUKLAR PARKA

Başkan Balcı “Özellikle de çocuklarımızın parklarda geçirdiği verimli saatler bizi çok mutlu ediyor. Parkların Altındağlı çocukların neşesiyle dolması en büyük temennimiz... Çünkü biz en çok onların geleceği ve mutluluğu için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.