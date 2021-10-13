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Cenaze Hizmetlerinde 5 Milyon Kilometre Mesafe Kat Edildi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye cenaze hizmet araçlarının son 3 yılda Ankara dışına defnedilecek cenazeler için 5 milyon kilometre yol kat ettiğini belirtti. 
Cenaze Hizmetlerinde 5 Milyon Kilometre Mesafe Kat Edildi

5 MİLYON KİLOMETRE YOL KATEDİLDİ

Altınok, “Vatandaşımızı en acı günlerinde yalnız bırakmayarak gerek Ankara içinde gerekse il dışı cenaze işlerinde 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Rabbim gerçek dünyaya irtihal eden tüm vatandaşlarımızı cennetiyle mükâfatlandırsın.” dedi.

ANKARA İÇİNDE 10 BİN 800 CENAZE NAKLEDİLDİ

Keçiören Belediyesi cenaze hizmet araçları Ankara dışına defnedilecek cenazeler için son üç yılda 5 milyon kilometre yol kat ederek 8 bin 157 cenazeyi defnedilmek üzere Türkiye’nin farklı illerine ulaştırdı. Belediye, 3 yılda Ankara sınırları içinde ise 10 bin 800 cenaze için nakil hizmeti verdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok araç kiralama yöntemine son vererek belediye kazandırılan yeni hizmet araçlarıyla daha hızlı ve daha fazla alanda hizmet verme imkânına kavuştuklarını aktararak, “Başta cenaze hizmetlerimiz olmak üzere ilçemize sunduğumuz hizmetlerimizin tamamında kendi araçlarımızı kullanıyoruz. Vatandaşlarımıza en zor günlerinde yardımcı olmaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Sadece cenaze araçlarımızla değil aynı zamanda vatandaşlarımıza börek, çay ve şeker gibi ikramlarda bulunuyoruz. Masa, sandalye, cenaze çadırı, ısıtıcı ve aydınlatma hizmetlerimizi de vatandaşımıza sunmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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