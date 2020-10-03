  • BIST 1.145
  • Altın 474,617
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 17 °C
»

Cenazede tartıştığı eniştesini öldürdü, babası ve eniştesinin kardeşini yaraladı

AYDIN'ın Çine ilçesinde, bir cenazede karşılaşan Taşkın G. (41) ile husumetli olduğu eniştesi Ferdi Topuz (40) arasında kavga çıktı.
Cenazede tartıştığı eniştesini öldürdü, babası ve eniştesinin kardeşini yaraladı

Olay, saat 15.00 sıralarında kırsal Gökyaka Mahallesi'ndeki cenaze evinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan Taşkın G. ve eniştesi Ferdi Topuz arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşkın G.'nin babası Adil G. ve Ferdi Topuz'un kardeşi Veli Topuz kavgaya müdahale ederek ayırmak istedi. Bu sırada Taşkın G., belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Ferdi Topuz kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Seken kurşunlar Adil G. ve Veli Topuz'a da isabet etti. Yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Ferdi Topuz'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince Taşkın G. gözaltına alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ'den aranan öğretmen, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı03 Ekim 2020 Cumartesi 15:06
  • Adana'da cezaevinden kaçan cinayet hükümlüsü, İzmir'de yakalandı03 Ekim 2020 Cumartesi 15:06
  • FETÖ şüphelileri hücre evdeki gizli bölmede yakalandı03 Ekim 2020 Cumartesi 11:35
  • Ekmek içi ve süt kutusuna uyuşturucu saklayan şüphelilere operasyon kamerada03 Ekim 2020 Cumartesi 11:34
  • Kocaeli'de tefeci operasyonu: 8 tutuklama02 Ekim 2020 Cuma 23:24
  • Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vurdu02 Ekim 2020 Cuma 21:53
  • Alkollü olduğu ileri sürülen kadın avukat kaza yaptı, polislere zor anlar yaşattı02 Ekim 2020 Cuma 21:51
  • Kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 yaralı02 Ekim 2020 Cuma 20:54
  • İş insanı Temizel'in otomobilini kundaklayan 2 şüpheli adliyede02 Ekim 2020 Cuma 16:41
  • Malatya'da 3,5 kilo esrar ele geçirildi02 Ekim 2020 Cuma 15:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti