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Cenazeden dönen minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Konya'dan cenazeden dönen minibüs, Kars'ta devrildi. Kazada 2'si ağır 18 kişi yaralandı.
Cenazeden dönen minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Konya'da katıldıkları yakınlarının cenazesinden dönerken Kars'ın Sarıkamış ilçesinde devrilen minibüsteki 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

Ufuk Yaşar Erekinci idaresindeki 36 AE 500 plakalı köy minibüsü, Sarıkamış-Selim kara yolunun Asboğa köyü yakınlarında sürücüsünün, kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kazada minibüsteki 18 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Bu kişilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın, minibüstekilerin Konya'da yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Kars'ın Yücelen köyüne dönerken gerçekleştiği öğrenildi.

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