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Cengiz Aytmatov’un doğumunun 92’nci yıldönümünde anıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 92’nci yıldönümü anısına etkinlik düzenlendi.
Cengiz Aytmatov’un doğumunun 92’nci yıldönümünde anıldı

Keçiören’de ‘Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov Parkı’nda düzenlenen doğum günü etkinliğine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubaniçbek Ömüraliyev, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor,  Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İshankuli Amanlyev, Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aybek Akaev, Kazakistan Ankara Büyükelçi Müsteşarı Aidos Kydyrma, Kırgız Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Mustafa kurt, Tacikistan Ankara Büyükelçisi Mahmodali Rojabiyan, Belarus Ankara Büyükelçisi Viltor Rybak, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık katıldı.

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“ADAM OLMAK VE ADAM KALMAK”
Etkinlikte katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, “Daha çok Selvi Boylum Al Yazmalım eseriyle bilinen Aytmatov birçok esere sahiptir. Çok güzel sözleri de vardır. Yürek sözlerinin ve medeniyet sözlerinin de sahibidir. Bir sözünde diyor ki “Adam olmak ve adam kalmak.” İnsanlık bunu başarsa birçok problemi de çözmüş olur. Aytmatov gönüllerde yaşamaya devam edecek. Ölen canlar değil ölen tenlerdir.” İfadelerini kullandı. 

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“TANRI DAĞLARINDAN SÜZÜLÜP DÜNYAYA DOĞMUŞTUR”
Aytmatov tarafından kaleme alınan her bir eserin dünya çapında birer değer olduğunu da hatırlatan Altınok, şunları söyledi:
“Bugün bir ışığın, bir yıldızın, bir güneşin doğum gününü kutluyoruz. Bu ışık Cengiz Aytmatov’dur. Eserleri 176 dile çevriliyor. 176 ülke, 176 millet Cengiz Aytmatov’u okuyor. Hem Türk dünyasına, hem Rus edebiyatına hem de Kırgız edebiyatına doğan bir ışıktır Aytmatov. Tanrı Dağları’ndan süzülüp gelen, Talas’ın Şeker Köyünde doğan bu değer önemli iz bırakmış bir isimdir. Türk- İslam kültürünü ve Turan coğrafyasını insanlığa anlatmıştır.” 
Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise Cengiz Aytmatov’un yüzlerce eseriyle dünyaya mal olmuş bir yazar olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da Cengiz Aytmatov’un öğretmeninin ağzından Aytmatov’u anlatarak onu Aleksandr Puşkin benzettiklerini kaydetti. 

Etkinlikte kürsüye gelen Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubaniçbek Ömüraliyev Keçiören’de ismi yaşatılan Cengiz Aytmatov’un yaşadığı dönemde ele aldığı eserlerin dönemin sosyal problemlerini gündeme taşıdığını, bu problemlerin günümüzde de devam ettiğini aktardı.   
Programın sonunda dualar eşliğinde Cengiz Aytmatov büstüne karanfil bırakıldı.

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