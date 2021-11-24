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Cengiz Kurtoğlu'dan iş insanına bıçaklı saldırı iddiası kamerada

SARIYER'de bir doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, iddiaya göre aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'a bıçakla saldırdı.
Cengiz Kurtoğlu'dan iş insanına bıçaklı saldırı iddiası kamerada

Olay, 22 Kasım Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Sarıyer'de bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşının doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can ile tartışmaya başladı. Ardından masadan aldığı servis bıçağı ile Can'a saldıran Cengiz Kurtoğlu'nu araya girenler sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaylar sırasında yüzünden yaralandığını iddia eden iş insanı Mustafa Can polise giderek, Cengiz Kurtoğlu'ndan şikayetçi oldu. Restoranın güvenlik kameralarını inceleyen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cengiz Kurtoğlu'nu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan Kurtoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Cengiz Kurtoğlu, poliste verdiği ifadesinde Mustafa Can ile Orhan Gencebay ve diğer bazı sanatçılara hakaret ettiği için tartıştıklarını söyledi. Kurtoğlu'nun, Can'ın yüzünün bıçakla yaralanmadığını, tırnağı ile çizilmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

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