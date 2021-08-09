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Cengiz Ünder, Olympique Marsilya formasıyla ilk golünü attı

Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya'nın Roma'dan kiraladığı milli futbolcu Cengiz Ünder, yeni takımıyla ilk golünü kaydetti.
Cengiz Ünder, Olympique Marsilya formasıyla ilk golünü attı

Ligue 1'de 2021-22 sezonunun ilk haftasının kapanış maçında Montpellier, Olympique Marsilya'yı ağırladı.

Ev sahibi takım, Peres'in (kendi kalesine) 30 ve Laborde'un 34. dakikadaki golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

68. dakikada Marsilya formasıyla ilk golünü atan Cengiz Ünder, geri dönüşün fitilini ateşledi. Olympique Marsilya, Payet'nin 75 ve 80. dakikada kaydettiği gollerle 3-2 öne geçti.

89. dakikada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yaklaşık 15 dakika ara verilen karşılaşma, Olympique Marsilya'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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