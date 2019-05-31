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Cenk Tosun hastaneye götürüldü

A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan'ı 2 - 1 yendiği özel maçta maçta sakatlanarak oyundan çıkan Cenk Tosun'un MR'ı çekildi.
Cenk Tosun hastaneye götürüldü

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde oynanacak Fransa ve İzlanda maçları öncesinde Cenk Tosun'un sakatlığı korkuttu. Antalya Stadı'nda oynanan Yunanistan maçının 55'inci dakikasında sakatlanan golcü futbolcu, yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Hastaneye götürülen Cenk Tosun'un durumunun çekilen MR sonrası belli olacağı öğrenildi.

MAÇTA 3 KAPTAN

Bu arada A Milli Futbol Takımı'nda kaptanlık pazubandını 3 isim taktı. Maça Cenk Tosun kaptan olarak çıkarken, 55'inci dakikadaki sakatlık sonrası pazubandını Oğuzhan'a verdi. Oğuzhan da, kaptanlık pazubandını 80'inci dakikada oyuna giren Emre Belözoğlu'nu teslim etti. Emre ilk önce pazubandını almak istemese de Oğuzhan'ın ısrarı sonrası kaptanlık görevini üstlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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