  • BIST 1.755,480
  • Altın 662,04
  • Dolar 11,3874
  • Euro 12,7996
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 4 °C
»

Cep Herkülleri Yarıştı

Kahramankazan tarafından düzenlenen Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası sona erdi
Cep Herkülleri Yarıştı

Kahramankazan Belediyesi’nce, “Cep Herkülü” lakaplı Naim Süleymanoğlu’nun anısını yaşatmak için bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası sona erdi. 4 gün süren turnuvada 15 farklı belediye takımından 130 sporcu podyuma çıktı.

herkuller-yaristi-2.jpeg

Türkiye’de belediyelerin halter takımları arasında düzenlenen ilk turnuva olma özelliğini taşıyan şampiyona, Kahramankazan Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’nun da katıldığı turnuvaya 15 farklı belediye takımından 130 sporcu podyuma çıktı. Tam bir dostluk havası içinde geçen şampiyonada kadın ve erkekler olmak üzere 10 farklı kiloda müsabakalar düzenlendi. Şampiyonada özellikle genç halterciler kaldırışlarıyla gelecek için umut vadetti. Müsabakaların ardından kızlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

herkuller-yaristi-3.jpeg

Geleceğin şampiyonları yetişiyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu anlamlı turnuvanın üçüncüsünü düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, şampiyonanın artık geleneksel hale geldiğini söyledi. 130 sporcunun katıldığı turnuvanın oldukça başarılı geçtiğini belirten Oğuz, şampiyonaya katılan tüm takım ve sporculara teşekkür ederek, dereceye giren sporcuları tebrik etti. Kahramankazan Belediyesi olarak sporun tüm alanlarına kayıtsız ve şartsız destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini anlatan Oğuz, Türkiye’de alanında ilk kez düzenlenen bu şampiyonayla geleceğin şampiyonlarının yetişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Federasyon Başkanı Ünlü ise böylesine anlamlı bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığı için Kahramankazan Belediyesi’ne teşekkür ederek, belediyenin halter sporuna verdiği katkılarından memnuniyet duyduklarını söyledi. Muharrem Süleymanoğlu da gençlerin, çalışmaları halinde büyük başarılar elde edebileceğine inandıklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cep Herkülleri Yarıştı23 Kasım 2021 Salı 00:04
  • Muhtarlar Kadın Şiddetine Karşı Dikkat Çekmek İçin Yürüdü23 Kasım 2021 Salı 00:03
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvan barınakları inşaat çalışmaları hızlandı23 Kasım 2021 Salı 00:02
  • Parklar Yeni Görünümüne Kavuşuyor23 Kasım 2021 Salı 00:01
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi AŞTİ’deki yolcuları sanatla buluşturuyor22 Kasım 2021 Pazartesi 00:10
  • Musiki Muallim Mektebi 97 yaşında 22 Kasım 2021 Pazartesi 00:09
  • Polatlı Zabıtası’ndan Kömür denetimi22 Kasım 2021 Pazartesi 00:08
  • Mamak yüzme havuzuna rekor talep22 Kasım 2021 Pazartesi 00:07
  • Mamak’ta öğrenciler için duyu organlarını öğrenme ve tanıma etkinliği düzenlendi22 Kasım 2021 Pazartesi 00:06
  • Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktası ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor22 Kasım 2021 Pazartesi 00:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti