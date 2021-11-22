Cep Herkülleri Yarıştı

Kahramankazan tarafından düzenlenen Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası sona erdi

Kahramankazan Belediyesi’nce, “Cep Herkülü” lakaplı Naim Süleymanoğlu’nun anısını yaşatmak için bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası sona erdi. 4 gün süren turnuvada 15 farklı belediye takımından 130 sporcu podyuma çıktı.

Türkiye’de belediyelerin halter takımları arasında düzenlenen ilk turnuva olma özelliğini taşıyan şampiyona, Kahramankazan Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’nun da katıldığı turnuvaya 15 farklı belediye takımından 130 sporcu podyuma çıktı. Tam bir dostluk havası içinde geçen şampiyonada kadın ve erkekler olmak üzere 10 farklı kiloda müsabakalar düzenlendi. Şampiyonada özellikle genç halterciler kaldırışlarıyla gelecek için umut vadetti. Müsabakaların ardından kızlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

Geleceğin şampiyonları yetişiyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu anlamlı turnuvanın üçüncüsünü düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, şampiyonanın artık geleneksel hale geldiğini söyledi. 130 sporcunun katıldığı turnuvanın oldukça başarılı geçtiğini belirten Oğuz, şampiyonaya katılan tüm takım ve sporculara teşekkür ederek, dereceye giren sporcuları tebrik etti. Kahramankazan Belediyesi olarak sporun tüm alanlarına kayıtsız ve şartsız destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini anlatan Oğuz, Türkiye’de alanında ilk kez düzenlenen bu şampiyonayla geleceğin şampiyonlarının yetişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Federasyon Başkanı Ünlü ise böylesine anlamlı bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığı için Kahramankazan Belediyesi’ne teşekkür ederek, belediyenin halter sporuna verdiği katkılarından memnuniyet duyduklarını söyledi. Muharrem Süleymanoğlu da gençlerin, çalışmaları halinde büyük başarılar elde edebileceğine inandıklarını söyledi.