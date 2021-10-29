  • BIST 1.522,040
  • Altın 550,02
  • Dolar 9,5896
  • Euro 11,1139
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Cep Şerit Yapılsın

Akköprü Kavşağı’nda dolmuş ve minibüslerin durmaları yasak olan bölgede yolcu indirip bindirmesi trafik akışında aksamaya neden oluyor. Sürücüler trafiğin akışına engel olan bölgeye araçların duraklaması için cep şerit yapılmasını istiyor.
Cep Şerit Yapılsın

Akköprü’yü İstanbul Yolu’na bağlayan altgeçit çıkışında dolmuş, servis ve minibüslerin yolcu indirip bindirmesi trafiğin akışına engel oluyor. Sürücüler alt geçit çıkışı yolcu indirip bindirme yapılamayacağını, bu yüzden sağ şeridin ilerlemediğini söyleyerek, belediyeden soruna çözüm üretmesini istiyor.

TRAFİĞİN AKIŞINI ENGELLİYOR

Başkent’te mesai başlangıç ve bitiş saatinde trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden birisi olan Akköprü Kavşağı’nda trafik sorunu yaşanıyor. Kavşağı İstanbul Yolu’na bağlayan altgeçit çıkışında yolcuların dolmuş, servis ve minibüs beklemeleri, araçların altgeçit çıkışında duraklama yapmasına neden oluyor. Sürücüler sağ şeride cep yapılması önerisinde bulunarak, soruna çözüm üretilmesini talep ediyor.

serit-2.jpeg

SAĞ ŞERİT TIKANIYOR

Konu hakkında gazetemize bilgi veren bir sürücü, İstanbul Yolu’nda iş girişi ve çıkış saatlerinde trafiğin aşırı yoğun olduğunu, bu yoğunluğa birde yolcu indirme bindirmenin uygun olmayan yerlerde yapılması eklenince içinden çıkılmaz bir hal aldığını belirtiyor. Sürücüler, “Dolmuşlar ve servisler altgeçidin hemen çıkışında yolcu indirip bindiriyorlar. Sağ şerit kitleniyor ve hiç ilerlemiyor.”

ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ

“Alt geçit çıkışında duraklama yapılmaması gerekiyor. Bu bölge zaten çok trafik yoğunluğu olan bir bölge. Etraftaki kurumlardan çalışanlar burayı durak olarak kullanıyor. Yetkililer ya buraya bir cep yapsın ya da 100 metre ilerisine durak koysun” diyor.

MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN DURUYORLAR

Yolcuların alt geçit çıkışında beklediği için durmak zorunda olduklarını kaydeden bir dolmuş şoförü ise yolcuların mağdur olmaması için mecbur kaldıklarını söylüyor. İş çıkışı birçok insanın altgeçit çıkışında beklediğini, buranın bir durak olarak kullanıldığını söyleyen şoförler, yetkililerin alacağı her önleme uyacaklarını belirtiyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 29 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ29 Ekim 2021 Cuma 10:34
  • Gençlerimizi Kaybetmeyelim29 Ekim 2021 Cuma 00:10
  • Ankara Kartalları Umut Oluyor29 Ekim 2021 Cuma 00:09
  • Çankırı'da ‘pepino' üreten Hüseyin Köse: Burada herşey muazzam oluyor28 Ekim 2021 Perşembe 00:18
  • Mamak’ta Kutlu Doğum Haftası Kutlandı28 Ekim 2021 Perşembe 00:16
  • 65 Yaş Üstü Gaza Bastı27 Ekim 2021 Çarşamba 00:15
  • Aşık Veysel’in Adı Yaşatılacak27 Ekim 2021 Çarşamba 00:13
  • Altın Çilek Mutluluğu26 Ekim 2021 Salı 00:16
  • Çevre Dostu Üretim Yapılacak26 Ekim 2021 Salı 00:15
  • Gölbaşı Belediyesi 9 Arsayı Satışa Çıkardı 26 Ekim 2021 Salı 00:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti