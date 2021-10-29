Cep Şerit Yapılsın

Akköprü Kavşağı’nda dolmuş ve minibüslerin durmaları yasak olan bölgede yolcu indirip bindirmesi trafik akışında aksamaya neden oluyor. Sürücüler trafiğin akışına engel olan bölgeye araçların duraklaması için cep şerit yapılmasını istiyor.

Akköprü’yü İstanbul Yolu’na bağlayan altgeçit çıkışında dolmuş, servis ve minibüslerin yolcu indirip bindirmesi trafiğin akışına engel oluyor. Sürücüler alt geçit çıkışı yolcu indirip bindirme yapılamayacağını, bu yüzden sağ şeridin ilerlemediğini söyleyerek, belediyeden soruna çözüm üretmesini istiyor.

TRAFİĞİN AKIŞINI ENGELLİYOR

Başkent’te mesai başlangıç ve bitiş saatinde trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden birisi olan Akköprü Kavşağı’nda trafik sorunu yaşanıyor. Kavşağı İstanbul Yolu’na bağlayan altgeçit çıkışında yolcuların dolmuş, servis ve minibüs beklemeleri, araçların altgeçit çıkışında duraklama yapmasına neden oluyor. Sürücüler sağ şeride cep yapılması önerisinde bulunarak, soruna çözüm üretilmesini talep ediyor.

SAĞ ŞERİT TIKANIYOR

Konu hakkında gazetemize bilgi veren bir sürücü, İstanbul Yolu’nda iş girişi ve çıkış saatlerinde trafiğin aşırı yoğun olduğunu, bu yoğunluğa birde yolcu indirme bindirmenin uygun olmayan yerlerde yapılması eklenince içinden çıkılmaz bir hal aldığını belirtiyor. Sürücüler, “Dolmuşlar ve servisler altgeçidin hemen çıkışında yolcu indirip bindiriyorlar. Sağ şerit kitleniyor ve hiç ilerlemiyor.”

ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ

“Alt geçit çıkışında duraklama yapılmaması gerekiyor. Bu bölge zaten çok trafik yoğunluğu olan bir bölge. Etraftaki kurumlardan çalışanlar burayı durak olarak kullanıyor. Yetkililer ya buraya bir cep yapsın ya da 100 metre ilerisine durak koysun” diyor.

MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN DURUYORLAR

Yolcuların alt geçit çıkışında beklediği için durmak zorunda olduklarını kaydeden bir dolmuş şoförü ise yolcuların mağdur olmaması için mecbur kaldıklarını söylüyor. İş çıkışı birçok insanın altgeçit çıkışında beklediğini, buranın bir durak olarak kullanıldığını söyleyen şoförler, yetkililerin alacağı her önleme uyacaklarını belirtiyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA