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Cep telefonlarının serbest dolaşım işlemlerinde yetkili gümrükler belirlendi

Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi.
Cep telefonlarının serbest dolaşım işlemlerinde yetkili gümrükler belirlendi

Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara, Atatürk Havalimanı Kargo, Erenköy, Manisa, Mersin ve Muratbey gümrük müdürlüklerinde yapılacak.

Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen cep telefonları için yeni hükümler uygulanmayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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