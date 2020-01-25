Cep telefonu ile kurtuldu

Elazığ'da Mustafapaşa Mahallesi'nde enkaz altındaki yerini cep telefonuyla bildiren Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor, bu kez mucize haberi Merkez'den geldi.

Mustafapaşa Mahallesi’ndeki 5 katlı Kalay Apartmanı'nın 3’üncü katında oturan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi.

13 SAAT SONRA KURTULDU

Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler ışığında, AFAD çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.