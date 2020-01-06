Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya iniyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüketici kredilerinde vade sınırlamasına gidiyor. Buna göre, cep telefonu ve tablet alımı için kullanılan kredilerin vadesinin indirilmesi planlanıyor.