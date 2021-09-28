  • BIST 1.381,800
  • Altın 496,38
  • Dolar 8,8580
  • Euro 10,3400
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Cerablus’ta bombalı terör saldırıları: 14 yaralı

Suriye’nin Cerablus kentinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen 2 bombalı saldırıda, aralarında çocukların da olduğu 14 kişi yaralandı.
Cerablus’ta bombalı terör saldırıları: 14 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan, Gaziantep’in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye’nin Cerablus kentinde bulunan yerel meclis binası yakınlarındaki çöp konteynerine tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi. Yaralananların bulunduğu patlamadan kısa süre sonra bu kez pazar yeri yakınlarına bırakılan bomba yüklü motosiklet, uzaktan patlatıldı. Patlamaların meydana geldiği bölgelere sevk edilen sağlık ekipleri, aralarında çocukların da olduğu 14 yaralıyı Cerablus Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan terör saldırılarının ardından yerel güvenlik güçleri tarafından Cerablus'ta önlemler artırılırken, saldırıları düzenleyen teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan'ın denize attığı 3 kaçak göçmenden 2'sinin cesedi bulundu28 Eylül 2021 Salı 12:56
  • Dışişleri'nden Soçi zirvesi öncesi değerlendirme28 Eylül 2021 Salı 12:42
  • Fahiş fiyata yakın takip: Bu hafta Gıda Komitesi toplanacak28 Eylül 2021 Salı 12:39
  • Sağlık Bakanlığı'nı arayıp doktoru tehdit etti, 6 bin 800 lira cezaya çarptırıldı28 Eylül 2021 Salı 12:36
  • Cerablus’ta bombalı terör saldırıları: 14 yaralı28 Eylül 2021 Salı 12:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya'ya gidecek28 Eylül 2021 Salı 12:29
  • Araştırma: Aşılar, Covid-19’dan ölüm oranını düşürüyor28 Eylül 2021 Salı 11:50
  • Etiyopyalı Muna, Gaziantep'e gelin geldi28 Eylül 2021 Salı 11:46
  • Emekli maaşını kedilere harcadı, icralık oldu28 Eylül 2021 Salı 11:31
  • Eskişehir'de, çuval içinde 2'si ölü 7 yavru köpek bulundu28 Eylül 2021 Salı 11:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti