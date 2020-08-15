Cerablus’ta bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı

SURİYE’nin Cerablus kentinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü motosiklet ile düzenlenen terör saldırısında, 1 kişi öldü aralarında çocukların da olduğu 7 kişi yaralandı.