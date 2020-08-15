  • BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 26 °C
»

Cerablus’ta bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı

SURİYE’nin Cerablus kentinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü motosiklet ile düzenlenen terör saldırısında, 1 kişi öldü aralarında çocukların da olduğu 7 kişi yaralandı.
Cerablus’ta bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Gaziantep’in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Cerablus kent merkezinde, sabah saatlerinde bomba yüklü motosikletle terör saldırısı düzenlendi. Cerablus Yerel Meclisi yakınlarında, sivillerin alışveriş yaptığı iş yerlerinin bulunduğu bölgeye bırakılan motosikletteki bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, yakında bulunan Cerablus Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan biri, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aralarında çocukların da bulunduğu 7 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Patlamanın ardından Cerablus merkezinde önlemlerini artıran yerel güvenlik güçleri, vatandaşları uyardı. Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cezayirli iş insanını kiracıları öldürmüş15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:55
  • Hakkari'de kuzuları şampuanla yıkayıp şenliğe hazırladılar15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:07
  • Devrilen tankerin sürücüsü yaralandı, 20 ton süt yol kenarına aktı15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:43
  • Üzüm taşıyan kamyonet takla attı: 1 yaralı15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:42
  • Almanya’da polisin Türk aileyi darp ettiği iddia edildi15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:40
  • Çinli ‘süper baba’ kızını ölümden böyle kurtardı15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:36
  • Serinlemek için baraja giren polis memuru yaşamını yitirdi15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:28
  • Trakya’da kuraklık, üreticiyi tedirgin ediyor15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:27
  • İş makinesinde çıkan yangın ormana sıçradı15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:26
  • Düzce’de 95 fındık işçisi karantinada15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti