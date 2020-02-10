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Ceren Özdemir cinayeti failinin polisleri yaralamasıyla ilgili yargılanmasına başlandı

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un yakalandığı sırada polisleri bıçakla yaralamasına ilişkin yargılanmasına başlandı.
Ceren Özdemir cinayeti failinin polisleri yaralamasıyla ilgili yargılanmasına başlandı

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davada "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli ile avukatlar katıldı.

Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Duruşma, kimlik tespitiyle başladı.

Olay
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı. 

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı. 

İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu. 

Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak'ta görülen ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

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