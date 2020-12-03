  • BIST 1.333
  • Altın 462,533
  • Dolar 7,8049
  • Euro 9,4701
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 11 °C
»

Ceren Özdemir, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı

Baba Yılmaz Özdemir, "Başka Cerenlerin canının yanmaması için toplum olarak elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor" dedi.
Ceren Özdemir, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı

Ordu'da, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.

Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma programına, Ceren'in annesi Güfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir ile yakınlarının yanı sıra Ordu Alevi Kültür Deneği Başkanı Hasan Yılmaz, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Dua edilen programda, Ceren'in kabrine karanfil bırakıldı.

Anne Güfer Yılmaz, kızının mezarı başında gözyaşı döktü.

Baba Yılmaz Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, acılarının ilk günkü gibi devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Eşimin ve benim acım hiç dinmiyor. Bundan sonra demek istediğim, başka Cerenlerin canının yanmaması için toplum olarak elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. İnsanlara mesaj olarak yolluyorum. Hepimiz çocuklarımıza sahip çıkalım. İyi çocuklar yetiştirelim, topluma kazandıracağımız çocuklar. Böyle caniler topluma yetiştirmeyelim."

Ordu Alevi Kültür Derneği adına da Sakine Kuzu konuşma yaptı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Cinayetin faili Özgür Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Netflix İstanbul'da ofis açacak03 Aralık 2020 Perşembe 15:01
  • Ceren Özdemir, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı03 Aralık 2020 Perşembe 14:57
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor03 Aralık 2020 Perşembe 14:29
  • Edirne'nin 'tanıtım ve turizm elçisi'nin tercihi sığınmacı hareketliliği fotoğrafı oldu03 Aralık 2020 Perşembe 14:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye yönelik her saldırıyı, varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz03 Aralık 2020 Perşembe 14:20
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası03 Aralık 2020 Perşembe 14:19
  • Azerbaycan, Dağlık Karabağ Savaşı'nın bilançosunu açıkladı: 2 bin 783 şehit03 Aralık 2020 Perşembe 14:08
  • İçişleri Bakanlığı: Yunanistan Göç Bakanı kasıtlı ve yanlış bilgilerle suçlarını örtmeye çalışıyor03 Aralık 2020 Perşembe 14:05
  • Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni yarın yola çıkacak03 Aralık 2020 Perşembe 13:58
  • Bulduğu 5 kilo 624 gram ağırlığındaki mantar şaşırttı03 Aralık 2020 Perşembe 13:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti