  • BIST 119.199
  • Altın 412,178
  • Dolar 6,8420
  • Euro 7,8971
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 26 °C
»

Ceren Özdemir'in babası Pınar Gültekin'in ailesine taziyelerini iletti

Ordu'da, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, Muğla'da kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Ceren Özdemir'in babası Pınar Gültekin'in ailesine taziyelerini iletti

Ordu'da, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, gazetecilere, Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ağabeyi Vedat Gültekin ile telefonda görüştüğünü ve birbirlerine taziyelerini ilettiklerini söyledi.

Acılarının dinmediğini dile getiren Özdemir, "Yani o aile de çok üzgün. Bugün taziyeleri kabul ediyorlarmış, dün defin etmişler Pınar Gültekin'i. Üzüldük, hepimiz üzülüyoruz. Toplum olarak üzülüyoruz, ülke olarak üzülüyoruz. Dünya üzülüyor bu tür olaylara." ifadesini kullandı.

Özdemir, kendisinin de aynı acıları yaşadığını belirterek, "Onlar da çok derin acı içindeler şu anda. Yani ailenin içinde tarifi imkansız bir acı var. Bizim yaşadığımız, hissettiğimiz her şeyi şu anda hissediyor onlar. Onların da çok üzüldüğüne eminim Ceren'e. Çünkü ülke üzüldü, dünya üzüldü." dedi.

Bir gazetecinin, Ceren Özdemir cinayetinin faili Özgür Arduç'un istinaf başvurusunun reddedilmesine ilişkin sorusu üzerine Özdemir, şunları söyledi:

"Yargıtayın da reddedeceğine eminim. Bu cani, bunun gibi canileri şimdi düşündüğün zaman, yani ona karar verecek Yargıtaydaki insanların kendini bizim yerimize koyması gerekiyor. Bizim yaşadığımız acıyı kimse yaşamasın ama yani bizim yaşadığımızı ne kadar hissediyorlar, onu bilmiyorum. Ona göre karar verirler diye düşünüyorum."

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayetin faili Özgür Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TSE Başkanı Şahin: Okullar ve eğitim kurumlarına yönelik MEB ile hazırladığımız kılavuz tamamlandı23 Temmuz 2020 Perşembe 14:59
  • AYM'den CHP'nin baro düzenlemesinin yürütmesinin durdurulması istemine ret23 Temmuz 2020 Perşembe 14:58
  • Balkanlar'dan TBMM Başkanı Şentop'a Ayasofya mektubu23 Temmuz 2020 Perşembe 14:58
  • Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de23 Temmuz 2020 Perşembe 14:57
  • Belediyeyi PKK'nın sözde anayasası olan 'KCK sözleşmesi'ne göre yönetmekle suçlanıyor23 Temmuz 2020 Perşembe 14:57
  • Gaziantep'te tedbirlere rağmen koronavirüs vakaları artıyor23 Temmuz 2020 Perşembe 14:56
  • Amasya çevre yolu 25 Temmuz'da açılacak23 Temmuz 2020 Perşembe 14:56
  • Erbaş, Ayasofya'da görev yapacak imam ve müezzinleri açıkladı: İşte o isimler23 Temmuz 2020 Perşembe 14:51
  • İstanbul'da büyük operasyon! 8 yabancı uyruklu terörist yakalandı23 Temmuz 2020 Perşembe 13:02
  • Türkiye Akdeniz'deki enerji denkleminde gücünü uluslararası hukuktan alıyor23 Temmuz 2020 Perşembe 12:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti