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Ceren Özdemir'in katili Arduç intihar etti

Son dakika haberine göre Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç kaldığı cezaevinde intihar etti. Cani katil Arduç'un, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla bileklerini kestiği, intihar girişiminin son anda fark edilip hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Ceren Özdemir'in katili Arduç intihar etti

Son dakika haberine göre Ceren Özdemir'in katili Arduç intihar etti.

Türkiye'nin konuştuğu Ceren Özdemir cinayetinin katili Özgür Arduç'tan çok çarpıcı bir bilgi geldi.

Az önce ajanslara düşen son dakika haberine göre, Ceren'in katili intihar etti.

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Yakalanmasının ardından verdiği ilk ifadede insanın kanını donduran sözler sarf eden katil Arduç, tutuklanarak cezaevine konmuştu. 

Ceren'in katili Özgür Arduç'un cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

BİLEKLERİNİ KESTİ

Cani katil Arduç'un, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla bileklerini kestiği öğrenildi.

Tutuklandıktan sonra güvenlik gerekçesiyle Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Ceren'in katili Arduç, lavabodaki fayansları kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti. Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi edilen Özgür Arduç, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü. 

POLİSLERİ DE BIÇAKLAMAYA ÇALIŞTI

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i vahşice bıçaklayarak katleden Özgür Arduç, kendisini sokak ortasında linçten kurtarıp gözaltına alan 2 polisi de kelepçe takılmadan, hızla bindirildiği polis aracında bıçaklamaya kalkışmıştı.

 

 

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