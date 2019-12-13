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Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu

Ordu'da 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Arduç için iddianame hazırlandı. İddianamede Arduç için bir kez ağırlaştırılmış, iki kez de müebbet hapis cezası istendi.
Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu

Ordu'da 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Arduç için iddianame hazırlandı. İddianamede Arduç için bir kez ağırlaştırılmış, iki kez de müebbet hapis cezası istendi.

Arduç hakkında ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

CEREN ÖZDEMİR NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Ceren Özdemir geçtiğimiz günlerde Ordu'da yaşadığı evin önünde bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Ceren'in emekli hemşire olan annesi, olay yerinde kızına ilk müdahaleyi yapmıştı. Ancak talihsiz genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

CEREN'E İLK MÜDAHALEYİ ANNESİ YAPMIŞTI...

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Özdemir'in ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuz göğsünden ön taraftan, kalbin sağ yanından muhtemelen büyük bir bıçakla yaralanmış. Çünkü doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuzun kalbini ikiye bölmüş bıçak. Vücudun ana damarını kesmiş ve karaciğere de saplanan büyük bir facia. Doktorlarımız ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koymuşlar. Zaten çocuğumuz gelene kadar kan kaybetmiş. Aldığım bilgiye göre okulundan çıkıyor, evine gelirken bir yere uğruyor. Oradan eve gelince zile basıyor ve yukarıdan ablası anahtarı atıyor. O ara biraz geç kalınca ablası aşağı indiğinde bakıyor ki evladımız kan içinde yatıyor. Burada tıbbi anlamda sağ olsun doktorlarımız tüm tıbbi müdahaleleri yapmalarına rağmen evladımızı ne yazık ki kaybettik."

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