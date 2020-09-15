  • BIST 1.115
  • Altın 473,752
  • Dolar 7,4789
  • Euro 8,8860
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

Çerezlik kabak tarlaları 'sarı gelinliği'ni giydi

Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayan Kayseri'de üretilen kabaklar hasat öncesi görselliği ile dikkati çekiyor.
Çerezlik kabak tarlaları 'sarı gelinliği'ni giydi

Kayseri genelinde yaklaşık 336 bin dekar alana ekimi yapılan çerezlik kabak çekirdeğinden yıllık ortalama 167 ton verim elde edilirken, kent ekonomisine milyonlarca lira da katkı sağlanıyor. 

Develi ilçesinde yaşayan Nebi Usluoğlu, Kayseri'nin önemli geçim kaynaklarından birinin kabak çekirdeği olduğunu söyledi.

kabak2.jpeg

Usluoğlu, kabağın ekimine mayıs ayında başlanıldığını ve gerekli gübreleme işleminin ardından ekim ayına doğru hasat edildiğini aktardı.

Erciyes Dağı'nın çevresindeki tüflü toprak yapısı sayesinde verimi artan kabak çekirdeğine olan talebin her geçen yıl artığını belirten Usluoğlu, tarlaların hasat zamanı öncesi sarı renge bürünerek güzel bir görüntü çıktığını dile getirdi.

kabak3.jpeg

"Ürünlerimiz organik"
Çiftçi Hasan İstanbullu da 20 yıldır çiftçilik yaptığını ve uzun yıllar tarlalarına çerezlik kabak ektiğini belirtti.

Kıraç topraklarda yetişen kabağın, çekirdeğe ayrı bir lezzet kattığını anlatan İstanbullu, "Bizim toprağımız zengindir. Ürünlerimiz organik. Gübre dışında bir şey kullanmıyoruz. Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının büyük bölümünü Kayseri karşılıyor. Ben bu yıl 370 dekar araziye ekim yaptım. Kabak çekirdeğinin getirisi yüksek olduğundan dolayı bu ürünü tercih ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı15 Eylül 2020 Salı 11:10
  • Suna Kıraç hayatını kaybetti15 Eylül 2020 Salı 10:47
  •  Türkiye, Cuma günü yağışlı havanın etkisine girecek15 Eylül 2020 Salı 10:41
  • Profesör eşinin desteğiyle solucan gübresi üretimine başladı, talebe yetişemiyor15 Eylül 2020 Salı 10:40
  • Samsun'da Suriyeli gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı15 Eylül 2020 Salı 10:39
  • İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 67 sığınmacı kurtarıldı15 Eylül 2020 Salı 10:38
  • DSİ: İstanbul'da su sıkıntısı yaşanmayacak15 Eylül 2020 Salı 10:36
  • Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması15 Eylül 2020 Salı 10:27
  • Önce otomobil sonra bariyere çarptı; Kaza anı araç kamerasında15 Eylül 2020 Salı 10:16
  • Bursa'da heyelan: Otomobilinin üzerine kaya düşen bekçi öldü15 Eylül 2020 Salı 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti