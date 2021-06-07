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Çerkes sanatçılar Ulucanlar'da buluştu

Tüm Türkiye’den Çerkes sanatçılar Ulucanlar’da bir araya geldi. Ankara Çerkes Derneği’nin 60’ıncı kuruluş yıldönümü ve Çerkes soykırımının 157’nci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen karma sergi, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu’nda açıldı. 
Çerkes sanatçılar Ulucanlar'da buluştu

Çerkes sanatının en güzel örnekleri Ulucanlar’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. “21 Mayıs Çerkes Sürgünü”nün 157’nci yıldönümü nedeniyle, 30 Çerkes sanatçının bir araya geldiği sergi, sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Çerkes kültürüne özgü “at, mızıka, doğa, Çerkes kızları” gibi temaları konu alan yağlı boya resim, ahşap ve kil heykel ile Çerkeslere özgü gümüş işleme sanatının en güzel örneklerinin yer aldığı sergi, 11 Haziran Cuma gününe kadar açık kalacak. 

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“ÇERKES KÜLTÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN”
Sergi ile ilgili bilgi veren Ankara Çerkes Derneği yönetim kurulu üyesi Feriha Kankoç, sergide Çerkes soykırımı, sürgünü ve Çerkes kültürünü yansıtan pek çok değerli eserin görülebileceğini söyledi. Kankoç “21 Mayıs atalarımızın topraklarından sürgün edilmesinin 157’nci yıldönümü… Ayrıca bizim derneğimizin de 60’ıncı kuruluş yıldönümü… Türkiye’nin dört bir yanında, hala dilini ve kültürünü muhafaza eden Çerkes kardeşlerimiz var. Sergimize Adana, İstanbul, Sivas, Kayseri, Maraş, Ankara ve Düzce’den Çerkes sanatçılarımız katıldı. Birbirinden güzel eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundular. Bu eserleri yakından görmek ve Çerkes kültürünü yakından tanımak isteyen herkesi, sergimizi ziyaret etmeye bekliyoruz” dedi. 

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“SANATIN VE SANATÇININ DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ”
Çerkezlerin yüzyılı aşkın bir süredir yaşadıkları topraklarda kültürlerini ve kimliklerini koruyarak var olduklarını söyleyen Altındağ Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise “Bulundukları ülkelerin kültürel mirasına ve sanat gelişimine çok önemli katkılarda bulunmuş ve tüm birikimleriyle gelişmesine destek olmuş Çerkes sanatçılarımızın eserlerini, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sanatın ve sanatçının destekçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

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