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Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Yetersiz bir ücret olarak açıklandı

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, "Asgari ücret, milli gelir artışından, büyümeden hiçbir biçimde payını alamayan, işçinin ailesiyle birlikte geçinmesi açısından son derece yetersiz bir ücret olarak açıklanmıştır." dedi.
Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Yetersiz bir ücret olarak açıklandı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Asgari ücret, milli gelir artışından, büyümeden hiçbir biçimde payını alamayan, işçinin ailesiyle birlikte geçinmesi açısından son derece yetersiz bir ücret olarak açıklanmıştır." dedi.

Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklaması yapan Çerkezoğlu, asgari ücretin, Türkiye'nin tüm değerleri ve güzelliklerini üreten işçi sınıfı ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını belirleyen temel bir ölçü olduğunu söyledi.

Çerkezoğlu, bugün insan onuruna yaraşır asgari ücret taleplerini ifade etmek için ortak basın açıklamalarını tüm Türkiye'de eş zamanlı biçimde gerçekleştirme kararı aldıklarını belirterek, 3 konfederasyon olarak asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir geçimi sağlaması gerektiğini söylediklerini kaydetti.

Açıklanan yeni asgari ücrete işaret eden Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

"Açıklanan resmi enflasyon rakamları, özellikle de gıda enflasyonu, biraz önce de ifade ettim asgari ücretlinin en önemli gider kalemi olan gıda enflasyonu, daha kasım ayında yüzde 21'in üzerindeydi. Yıl sonunda resmi rakamla bile en az yüzde 25 olacağını herkes biliyor ama gerçek enflasyon, yani bizim kendi hayatımızda yaşadığımız enflasyon çok daha yüksek. Asgari ücret bir kez daha enflasyon karşısında, dolar, altın fiyatları karşısında gerileyen, milli gelir artışından, büyümeden hiçbir biçimde payını alamayan, işçinin ailesiyle birlikte geçinmesi açısından son derece yetersiz bir ücret olarak açıklanmıştır."

Çerkezoğlu, belirlenen rakamın "kabul edilemez" olduğunu anlatarak, "1 Ocak 2021'den itibaren başta asgari ücret civarında ücret alan 10 milyon işçi kardeşimiz ve aileleri olmak üzere, sendikalı, sendikasız bütün işçilerle birlikte bu 2021 asgari ücretini değiştirmek, yükseltmek ve insan onuruna yaraşır bir ücret haline getirmek için mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

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