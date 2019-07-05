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Cermodern’de Mamak rüzgarı

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’nde eğitim gören 4350 kursiyerin bir yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünler Cermodern Sanat Merkezi’nde, tüm Ankaralıların beğenisine sunuldu. 
Cermodern’de Mamak rüzgarı

16 aile merkezinde kadınların elinde hayat bulan ürünlerin sergi açılış törenine AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kongo, Benin, Nijerya, Güney Sudan ve Gabon Sefireleri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokolle birlikte sergiyi gezen Başkan Köse, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dünyaya açılıyorlar

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti belediyeciliğinin salt belediyecilikten öte sosyal ve gönüllere dokunan bir anlayışla hizmet ettiğini belirtti. Serginin hayırlı olmasını dileyen Yıldız, “Hanımlar eserlerini hem yurt içine hem de yurt dışına ulaştırarak dünyaya açılıyorlar. Üretmenin yanında aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar” dedi.

470 bin kişiye hizmet ettik

Mamak’ta belediye ve halk eğitim merkezleri iş birliği ile açılan kurslarda 470 bin kişiye hizmet verdiklerinin altını çizen Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Biz millete nasıl değer katarızın derdindeyiz. Mamak Belediye Başkanımız ile yaz aylarında da kurslarımızın devam etmesi kararını aldık. Hanım kardeşlerimizi emeklerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

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Sabır, azim, inanç ve emek bu sergide

Kadınların büyük emek, sabır ve azimle ürettikleri eserleri tüm Ankaralıların beğenisine sunduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Biz Mamak’ı fiziken değiştirirken, zihinlerde kalıcı eserler bırakmak için sosyal faaliyetleri de çok önemsiyoruz. Aile merkezlerimiz kadınlarımız için çok önemli. Aile merkezlerimizde her yaş ve meslekten Mamaklı hanım kardeşimizin ilgi ve talepleri doğrultusunda, yeteneklerini keşfedip geliştirebilecekleri kurslar veriliyor. Ayrıca merkezlerimizde çeşitli spor imkanlarının yanı sıra, yeni dostlukların oluşturulduğu sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunma olanağı da sunuyoruz. Bugüne kadar 16 aile merkezimizde yılsonu sergi açılışları gerçekleştirdik. Bugün de finali Cermodern’de gerçekleştirerek, bu ürünleri tüm Ankaralıların beğenisine sunduk” dedi.

Ömür aziz değil, emek azizdir

Konuşmasına Yusuf Has Hacib’ten “Ömür aziz değil, emek azizdir” sözleriyle başlayan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Bugün burada emekçi hanımlarımızın ürettikleri güzelliklere şahit olmaya geldik. Emeklerini, alın terini güzelliğe dönüştürmüşler. Mamak Belediyesi ile uzun yıllardır iş birliği içerisindeyiz. Çok iyi bir ilişkimiz var. Bu tür faaliyetlerle bu birliktelik daha da güçlenecek. Belediye Başkanımızı ve hanım kardeşlerimizi kutluyorum. Bu sergide gördük ki; çabalar güzelliğe dönüşmüş” dedi.


 

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