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Çeşit çeşit bitki ve çiçekler başkentlileri bekliyor

Büyükşehir Belediyesinin Altınpark’ta bulunan ANFA Bitki Evi, Sonbahar aylarında da birbirinden güzel çiçek ve bitkileri Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. ANFA Bitki Evi’nde farklı türdeki bitki ve çiçekler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.
Çeşit çeşit bitki ve çiçekler başkentlileri bekliyor

Evlerini ya da bahçelerini rengarenk çiçek ve bitkilerle süslemek isteyen vatandaşlar, Altınpark’ta bulunan ANFA Bitki Evi’nde uygun fiyatlardan satışa sunulan mevsimlik bitki ve çiçek çeşitlerine ulaşabiliyor.

DIŞ VE İÇ MEKAN İÇİN FARKLI ÇEŞİTLER

Altınpark ANFA Bitki Evi’nde iç ve dış mekanlarda kullanılabilecek bitki ve çiçek çeşitlerinin bulunduğunu ifade eden yetkililer, Başkentlilerin kar amacı gütmeden uygun fiyatlarla satılan çiçek ve bitkilere yoğun ilgi gösterdiğini söylediler.

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 ANFA Bitki Evi’nde; Mavi Ladin’den Sıklemen’e, Cezayir Menekşesi’nden Atatürk Çiçeği’ne, Kasımpatı’dan Zeytin Ağacı’na, Orkide’den Limon Ağacı’na, Sukulent’ten Teraryum’a kadar çok sayıda bitki ve çiçek türleri yer alıyor.

Tropik ve kış aylarına dayanıklı türlerin de bulunduğu Bitki Evi’nde; bitki üretiminden bakımına, saksı değişiminden bitkinin nasıl yetiştirileceğine kadar vatandaşlara bilgilendirmeler de yapılıyor. Sonbahar aylarının başlaması nedeniyle yeni ürünlerin satışa sunulduğu Bitki Evi, haftanın 7 günü 08.00- 21.00 arasında hizmet veriyor.

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