Çeşit çeşit çiçek başkentlileri bekliyor

ANFA Bitki Evi’nde elvodi çamından kalanşoya, kuşkonmazdan flamingo çiçeğine, sümbülden paşa kılıcına, kaktüsten sukulent çeşitlerine çok sayıda çiçek Başkentlileri bekliyor.

Altınpark ANFA Bitki Evi’nde sadece Aralık ayında satışa sunulan kırmızı tomurcuklu kokina, Başkentlilerin en çok tercih ettiği çiçeklerin başında geliyor.

ANFA Bitki Evi’nde hazırlanan yılbaşı aranjmanları arasında ayrıca elvodi çamından kalanşoya, kuşkonmazdan flamingo çiçeğine, sümbülden paşa kılıcına, kaktüsten sukulente kadar çeşit çeşit iç ve dış mekan çiçek ve bitkileri yer alıyor.

Her mevsim yeni ürünlerle Başkentlilere görsel şölen sunan ANFA Bitki Evi, pandemi sürecinde haftanın 5 günü 08.00- 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. ANFA Bitki Evi, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bu hafta 31 Aralık Perşembe günü mesai bitimine kadar hizmet verecek.