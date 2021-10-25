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Çeşme ve Dikili açıklarında 55 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Çeşme ve Dikili açıklarında 55 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Hareke geçen ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla yüzerek Karaada'ya çıkan 1 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan, yine Yunan unsurlarınca geri itilen ve aynı bölgede lastik botun arıza yapması sonucu mahsur kalan 22 kaçak göçmen, ekiplerce kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında 2 can salı olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, 2 can salı içerisinde bulunan 32 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan toplam 55 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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