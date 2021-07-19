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Çeşme'de bayram tatili yoğunluğu

İzmir'in gözde turizm ilçesi Çeşme'de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Yurdun dört bir yanından Çeşme'ye akın eden tatilciler, plajları doldurdu.
Çeşme'de bayram tatili yoğunluğu

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Çeşme'deki otel rezervasyonları tamamen doldu. Yurdun dört bir yanından Çeşme'ye gelen tatilciler, kent meydanlarını ve plajları doldurdu. Plajlarda uygulanan koronavirüs önlemleri, bayram tatili süresince de devam ediyor. Sahile çakılan kazıklarla oluşturulan 6 metrelik özel alanlarda sosyal mesafe sağlanıyor. Buna karşın bazı vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

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Ilıca plajında ailesiyle birlikte tatil yapan vatandaşlardan Recep Ezi, "İzmir'den geldik. Bayram tatili dolayısıyla çok kalabalık olduğu için sosyal mesafenin korunmadığını görüyoruz. Ilıca Plajı her zaman geldiğimiz bir yer. Tamamen aile yeri ve kimse kimseye karışmıyor" dedi.

Manisa'dan Çeşme'ye tatil için gelen Hasan Dalıcı, "Bütçemiz yettiğince Çeşme'ye sık sık gelmeye çalışıyoruz. Çeşme'nin plajları diğer plajlara göre her zaman daha kalabalık oluyor. Koronavirüs önlemleri belediye tarafından alınmış. Tatilciler önlemlere dikkat etmeye çalışıyor" diye konuştu.
İstanbul'dan Çeşme'ye tatile gelen Tuba Tınaztepe, "Genelde yazın Çeşme'de tatil yapıyorum. Çeşme her zaman kalabalık oluyor ama bayram olduğu için kalabalık her zamankinden biraz fazla. Önlemler biraz rahatlamış durumda ve çoğu kişide maske yok" dedi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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